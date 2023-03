Gerard Piqué no encuentra la tranquilidad. El exjugador del Barcelona, quien ha tratado de enfocarse en el proyecto de la King's League, sigue saliendo 'al paredón' por cuenta de las polémicas que han rodeado su separación de la barranquillera Shakira.

El campeón del mundo en 2010 ha copado varias portadas de la prensa rosa esta semana por cuenta de la decisión de Shakira de viajar con sus dos hijos, Milán y Sasha, a Estados Unidos.



Al parecer, conforme han reportado medios especializados, el exjugador y sus padres no estaban de acuerdo con la idea de la barranquillera. Y, como si fuera poco, se filtró la supuesta decepción de Clara Chía Martí, su nueva pareja, por cuenta de las primeras imágenes en público que les tomaron los 'paparazzis'.



Ahora, llegó la gota que rebosó el vaso: apareció Núria Tomás, su exnovia. Y lo hizo para responder preguntas sobre Shakira y Clara Chía.



Habla la exnovia de Piqué

Núria Tomás y Gerard Piqué. Foto: Instagram: @nuria_tomas / @3gerardpique

A más de una década de su ruptura con Piqué, a la actriz y empresaria española Núria Tomás volvieron a preguntarle por el ahora exjugador.



Durante un evento de promoción de negocios, a Tomás la interrogaron por la separación de Shakira y 'Geri'.



"Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle", respondió Tomás, de manera muy prudente.



Luego, la reportera de 'Europa Press' optó por preguntar por Clara Chía Martí.



"No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una", respondió.



Al respecto, comentó el medio en mención: "Lo que parece no compartir es que Shakira haya cargado contra Clara Chía".

#VÍDEO | Shakira pone rumbo a Nueva York con sus hijos para asistir con Bizarrap al popular show de Jimmy Fallon https://t.co/4qmnqrp5rK pic.twitter.com/t2QT1F09Ta — CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

Tomás pidió no hablar más del tema. De hecho, hasta la fecha Piqué tampoco lo ha hecho.

