Gerard Piqué no descansa. El exjugador del Barcelona, dedicado de lleno a su proyecto de la King's League (Una liga de fútbol amateur protagonizada por famosos), sigue siendo noticia por cuenta de su vida sentimental.

Este jueves 2 de febrero, en el día de su cumpleaños número 36, el exdefensor catalán vuelve a aparecer en la prensa rosa por las 'movidas' de su expareja, la barranquillera Shakira, y su actual novia, la joven Clara Chía Martí.



Ahora, porque el entorno de Martí decidió hablar sobre su estado emocional, tras el lanzamiento de la última sesión de Bizarrap. Y, claro, porque en medio de esa charla le dieron un "regalito" a Shakira. Esto, cuando la artista colombiana también está de cumpleaños.



El 'regalito' de los amigos de Clara

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: Instagram: @3gerarpique / BZRP Music Sessions #53 - The Orchard Music

Según cuenta 'El Confidencial', medio español, allegados a la familia de Martí aseguraron que "les importa bastante poco” a Piqué y ella la polémica por la última canción de Shakira.



A decir verdad, conforme reporta el medio en mención, citando fuentes que serían cercanas a la joven catalana, “les molestan más las informaciones que en prensa hablan de ella".



De hecho, según argumentan los amigos de Martí, sobre esa canción lo único que tienen que decir es que "No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella (Shakira). Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora".



"Clara Chía no dirá ni mu: 'Es una señora, no como la ex de Piqué'", titula en su nota de registro el catalán 'La Vanguardia'.



#VÍDEO | Gerard Piqué, su primer cumpleaños junto a Clara Chía y sin Shakira https://t.co/NngAQF5g76 pic.twitter.com/SAnLdiGyij — CHANCE (@CHANCE_es) February 2, 2023

