Gerard Piqué cerró en la noche de este sábado una gira caótica en lo personal, con el Barcelona, en Estados Unidos. El defensor catalán sufrió durante dos semanas fuertes abucheos en todos los partidos que jugó por, aparentemente, su intrincado proceso de separación con la cantante barranquillera Shakira.



Aunque en el penúltimo partido, frente a la Juventus, en Dallas, le regaló una camiseta a un niño que se encontraba en una de las gradas desde la que lo chiflaban, la mayoría de hinchas lo atacó cada vez que tocó la pelota.

Este sábado, aunque no salió a calentar con el equipo, entró en el segundo tiempo del partido contra el New York Red Bull. Apenas ingresó, los abucheos se hicieron sentir. Sin embargo, un hincha entró al final del partido para abrazarlo y aparentemente pedirle la camiseta.



La respuesta de Piqué dejó atónitos al seguidor y a los espectadores del compromiso.



45 minutos intensos para Piqué

Foto: Captura de pantalla

Con goles de Ousmane Dembélé y Memphis Depay, el Barcelona derrotó 2-0 al New York Red Bulls en su cuarto y último partido de la gira de pretemporada por Estados Unidos.



Dembélé abrió el marcador del Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey) con un trallazo a la red en el minuto 40, su tercera diana en los últimos dos partidos, y Depay sentenció en el 87 aprovechando un grave error defensivo.



El polaco Robert Lewandowski, en cambio, se quedó sin su deseado primer gol con el uniforme azulgrana a pesar de tener grandes oportunidades. El último amistoso del Barcelona en Estados Unidos lo enfrentaba con uno de los equipos que fundó la liga norteamericana (MLS) en 1996, cuando se denominaban MetroStars, pero que recientemente se ha visto opacado por el New York City FC, que el año pasado brindó el primer título de liga a la ciudad.



Unos 25.000 aficionados abarrotaron las gradas del Red Bull Arena en un choque en el que el técnico Xavi Hernández volvió a realizar numerosas pruebas de cara al inicio de la liga española el 13 de agosto. De los hinchas, la mayoría se volcó contra Piqué, como en todos los compromisos anteriores en Norteamérica, por supuestamente su proceso de separación con Shakira, muy querida en esa zona del planeta.



⚽️ ¡Dembelé abrió el marcador! El 1-0 de Barcelona ante RB New York.#FutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/JMUUzYug1P — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 30, 2022

Inesperada reacción

El futbolista habló sobre lo que vive sus hijos Foto: Instagram: @3gerardpique

Según se pudo ver en la transmisión del encuentro, varios hinchas ingresaron a la cancha del estadio del Red Bull para compartir con los futbolistas del Barcelona.



En esa ola de fanáticos, uno se acercó con decisión a donde estaba Gerard Piqué y trató de abrazarlo a la vez que le pedía la camiseta.



La respuesta del defensor catalán pareció ser quedarse quieto y no darle la camiseta.



Luego, cuando los hombres de logística detuvieron al seguidor, Piqué alcanzó a ir para ver que no fuese agredido.



Aun así, los seguidores enfatizan en redes sociales que "Piqué le dijo 'no' al fanático", al parecer por no retribuir el abrazo ni darle la camiseta.

*Con EFE