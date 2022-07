El amistoso entre el Real Madrid y el Barcelona, en Las Vegas (Estados Unidos) dejó varios momentos para recordar en la historia del clásico del fútbol español.

En un primer momento, el debut del polaco Robert Lewandowski, en un partido no oficial, con la camiseta blaugrana.



El ariete, acostumbrado a marcar goles en el fútbol alemán, se mostró muy bien adaptado al conjunto catalán, a pesar de no llevar más de escasos días al servicio de Xavi y sus compañeros.



Asimismo, los hinchas resaltaron el duelo de defensores entre el madridista Antonio Rüdiger y el culé Ronald Araújo.



En medio de todo, llamó la atención la silbatina y abucheada que sufrió el defensor central Gerard Piqué. Todo, aparentemente, por su situación personal con la cantante barranquillera Shakira. Además, resaltó la reacción que tuvo el defensor central ante esa expresión pública. Sobre todo porque, en medio de la algarabía, muy pocos la vieron.



'¡Shakira!, ¡Shakira!'

Durante su relación la pareja tuvo dos hijos, Sasha y Milán, de siete y nueve años respectivamente.

Según se ve en los registros de los aficionados, la gente silbó a Piqué desde antes de que empezara el partido.



Asimismo, los gritos de "¡Shakira!, ¡Shakira!" resonaban en las gradas.



En un comienzo, Piqué parecía no inmutarse por lo que ocurría a su alrededor. Y es que el defensor español, de cierta forma, ha estado habituado a esas escenas.



Ante semejante expresión del público, el futbolista tan solo gesticuló en un par de ocasiones en las que miró a la hinchada.



De hecho, en algunos metrajes se le ve lanzar una botella de agua cerca al borde de la cancha. Aunque algunos han interpretado su inconformidad con ese gesto, la botella pareció no caer lejos del banco técnico.



El Barcelona vuelve a jugar este martes, un nuevo amistoso, frente a la Juventus.

