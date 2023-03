En junio del 2022 se confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué y mucha agua ha pasado por debajo del puente en estos meses.



La pareja no deja de ser noticia y más cuando alguno de los dos ‘da la cara’ a los medios de comunicación, como sucedió la semana pasada.

El show no se ha acabado. La colombiana volvió a referirse a lo que ha sentido en los últimos meses y antes de anunciar su separación con Piqué, cuando estuvo en un programa en Estados Unidos.

Duras palabras

“Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo”, dijo la barranquillera.



Su presencia en ‘The Tonight Show', que es uno de los programas más vistos en Estados Unidos y allá ha estado Shakira, que estuvo acompañada por Bizarrap, con quien hizo uno de sus últimos temas, 'BZRP Music Session #53'.

¿Cauto?

Jordi Basté, locutor del programa catalán 'El món' a RAC1, le preguntó en esa ocasión si había escuchado la canción de su expareja y el productor argentino, y esta fue la respuesta del exjugador el Barcelona.



"Sí, obviamente", respondió. Y agregó: “No quiero hablar del tema, no creo que toque", aunque luego volvió a tocar el tema.



"No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien”, precisó.

