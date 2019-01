Piloto del avión de Emiliano Sala ya se había estrellado en el pasado

Este miércoles se reflotaron las esperanzas de dar con el paradero del avión de Emiliano Sala. En Francia aparecieron dos asientos en una playa que da contra el Canal de la Mancha y aseguran que serían del avión en el que viajaba el delantero argentino. Instantes después, por un pedido de la Cancillería Argentina, la policía británica retomó la búsqueda del avión que se perdió el pasado lunes 21, cuando el futbolista argentino viajaba de Nantes a Cardiff.

Mientras continúan las especulaciones de los restos que hallaron en la costa francesa, los medios revelaron la "inexperiencia" del piloto que estaba al frente del avión de Emiliano Sala. Sobre David Ibbotson, británico de 60 años, contaron que no contaba con licencia para realizar vuelos comerciales y ahora, según manifiesta el diario The Sun, un medio sensacionalista en Gran Bretaña, ya había chocado un avión en el pasado, más precisamente en 1995.

Según publica The Sun, el piloto estrelló un avión cuando estaba por aterrizar. Esto sucedió varios años atrás. Dice el periódico que sucedió cuando "no pudo bajar el tren de aterrizaje" de un Piper Cherokee, un avión muy popular en los entrenamientos. El nombre de Ibbotson no figura en el incidente registrado en este vuelo dentro del Departamento de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña (Air Accident Investigation Branch), pero el diario indicó que se trataba del mismo que llevaba al delantero argentino.



Luego de varios días sin conocer qué sucedió, el mundo del fútbol se solidariza con la familia de Sala y realizaron distintos homenajes. Lo más emotivo se vivió ayer en Nantes cuando los hinchas, jugadores y cuerpo técnico recordaron al ex delantero del club con "el minuto 9".



El técnico de Nantes reveló tras el partido de su equipo: "Ha sido el partido más difícil que tuve que dirigir, pero estoy orgulloso de mis jugadores, orgulloso del apoyo del público", sostuvo. El bosnio Vahid Halilhodzic, visiblemente emocionado, agregó: "Nunca olvidaremos a Sala, un chico excepcional. La vida continúa y espero que los jugadores reencuentren la sonrisa y el gusto por la victoria".





El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció el pasado lunes 21 de enero cuando se trasladaba de Nantes a Cardiff para sumarse al equipo Cardiff City de la Premier League, que lo había comprado en casi 20 millones de euros. El jueves pasado la policía decidió dejar de buscarlo. Pero ayer retomaron la búsqueda para intentar conocer qué sucedió con el avión.



LA NACIÓN

GDA