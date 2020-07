Responsable arbitraje Fifa, Pier Luigi Collina, defendió del VAR

El responsable de arbitraje de la Fifa, Pier Luigi Collina, aseguró que "errores del pasado en grandes partidos mataron la carrera de árbitros" y que ahora "si el VAR corrige una decisión errónea, se toma la decisión adecuada y nadie se preocupa".

"Lo que cuenta es el resultado final. Tenemos la experiencia del pasado. A los aficionados les gusta que el VAR corrija una decisión pero que no tarde mucho tiempo", dijo Collina durante su intervención en el foro 'WFS Live', en la que habló sobre la "mejora del juego a través de la tecnología".



Collina indicó que con la tecnología la vida es diferente ahora, porque todo el mundo está rodeado de ella y la utiliza, por lo que "es difícil que un campo de fútbol se quede como una reserva india en donde no se puede usar" y admitió que si durante su carrera como árbitro hubiera dispuesto de la ayuda que ofrece el VAR "sería mejor ahora".



"Es un fútbol diferente, el árbitro solo tienen dos ojos y con la mejor preparación incluso es posible perderse algo. La tecnología ofrece una importante herramienta para ver todo y tenemos que aprender a cambiar la mentalidad. Las tres letras de VAR deben ser parte del fútbol pero sin olvidar que busca la forma de ayudar. En cinco años hemos pasado de no tener nada a tener VAR en la mayoría de las competiciones importantes y en la mayoría de las ligas, es un proceso que va hacia adelante y hay que adaptarse", apuntó.



El excolegiado italiano también resaltó el esfuerzo de la generación actual de árbitros para acostumbrarse a dirigir partidos con el VAR y la tecnología en la línea de gol, dado que los oficiales de vídeo ven todos los incidentes y se pueden corregir los errores, que "son parte del ser humano".



"Lo que intentamos hacer como Fifa es que se tomen decisiones consistentes, unificada sobre revisiones, eso es lo importante, la aplicación uniforme que permitirá el entendimiento. Uno de los objetivos de Fifa es intentar que las reglas de juego se interpreten igual, con algunas diferencias por los países pero muy pequeñas", comentó.



También opinó que en un futuro quizá haya una categoría de árbitros asistentes de vídeo, porque "especializarse en algo te puede ayudar en tu actividad". "Hemos hecho seminarios de asistentes de vídeo y yo tengo experiencias como asistente pero no era bueno haciendo eso. Es más que probable que se especialicen", dijo tras referirse al trabajo de del departamento de innovación tecnológica de la Fifa y a la obligación de ésta de continuar con la preparación de los árbitros de forma remota ahora por la crisis mundial de la covid-19.



EFE