El 'Pibe' Valderrama y la dura crítica a James

La discusión sobre el peso de James Rodríguez en la Selección Colombia, después de todo lo que pasó en la pasada jornada de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y de sus recientes apariciones en Everton, se ha puesto más candente en estas últimas semanas previas a los duelos contra Brasil y Paraguay.

El turno ahora es para Carlos 'Pibe' Valderrama, quien usualmente ha sido su defensor, pero ahora ya empieza a expresar algunas dudas.



"Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles; él perdió juego, ahora lo está retomando. Él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol", dijo el histórico capitán de la Selección Colombia.



Sin embargo, el 'Pibe' dice que James no es intocable y que tiene que hacer méritos para el llamado.



"Siempre no. Si está bien, tiene que estar, si no está bien hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona viene otro. Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia", añadió.



Valderrama se suma a otras figuras que han expresado dudas por el nivel del creativo en la selección nacional. Habrá que esperar a la convocatoria de Reinaldo Rueda y ver de nuevo al que ha sido el jugador más influyente del equipo en acción.



