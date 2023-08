Carlos el 'Pibe' Valderrama nunca ha sido de medias tintas. Auténtico, el histórico '10' de la Selección Colombia no ha guardado sus opiniones por muy duras o polémicas que resulten. No en vano, el 'Pibe' suele ser uno de los referentes consultados en distintos medios de comunicación.

Precisamente, en las últimas horas, Valderrama fue interrogado por la controversia que desató Kylian Mbappé hace un año al decir que "el fútbol en Sudamérica no es tan avanzado".



Y tras el éxito de los equipos sudamericanos en el tiempo reciente, Valderrama fue contundente.



El Pibe 'noquea' a Mbappé

Valderrama fue un volante que participó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Foto: Javier Nieto Álvarez. El Tiempo.

En charla con el diario 'La Nación', de Argentina, del Grupo de Diarios de América- al que EL TIEMPO pertenece-, el 'Pibe' decidió hablar sobre diversos temas. Entre ellos, su opinión del fútbol actual, los mejores jugadores de Colombia hoy y la polémica declaracion de Mbappé.



"El fútbol de esta época es diferente al nuestro, pero me gusta, no me aburre. Ha cambiado, sí, pero como todo en la vida. Uno tiene que adaptarse en la vida para seguir cantando, y uno se adapta al fútbol actual. Pero es bueno también", dijo.



Luego, sobre los mejores jugadores de la actual Selección Colombia, expresó: "Ahora hay dos, dos… Está Lucho Díaz, que es de los nuevos, pero también todavía está Cuadrado, que es de la generación anterior, pero todavía está vigente. Está en forma…, tenemos las dos generaciones: Cuadrado, de los veteranos, y de los nuevos, Lucho Díaz".



Más adelante, el periodista Cristian Grosso, editor de Deportes de 'La Nación', comentó: "Mbappé dijo en mayo de 2022 que el fútbol en Sudamérica no estaba tan avanzado como en Europa. Pero el campeón mundial es Argentina, el olímpico es Brasil, en el Sub 20 manda Uruguay y en el Sub 17, Brasil también".



Valderrama remató: "No lo he oído a Mbappé decir ‘me equivoqué’. Eh, eh… Es que él nunca ha jugado en Sudamérica… Cuando uno se equivoca, después puede decir ‘si señor, me equivoqué’. Pero no lo he oído… Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol, ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día Mbappé diga ‘disculpas, me equivoqué'.



Lo que le había dicho 'Dibu' Martínez a Mbappé

Mbappé y Dibu Martínez. Foto: AFP y EFE

Antes del Mundial de Qatar, 'Dibu' Martínez le respondió a Mbappé.



"Bolivia, en La Paz, Ecuador, con 30 grados, Colombia, que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho", dijo el arquero, sobre aquellas declaraciones de Mbappé, a 'TyC Sports', en su momento.



"Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos", concluyó entonces Martínez.



Tite, quien se desempañaba como entrenador de Brasil, también le respondió en su momento a Mbappé.



"Las Eliminatorias (en Sudamérica) tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea", dijo el DT.

La voz del 'Pibe'

Valderrama decidió en el último tiempo crear su propio canal de YouTube. En él: el espacio soñado por algunos de sus fanáticos para conocer sus opiniones.

