Este martes, a las 6:30 p.m., la Selección Colombia enfrenta a Venezuela en el último partido de las eliminatorias al Mundial de Catar con el objetivo de sumar los tres puntos y esperar que se le den las cosas en los partidos de Perú vs. Paraguay y Chile vs. Uruguay para mantener viva la esperanza.



Aunque el partido entre Chile y Uruguay puede ser importante, el encuentro trascendental para la ilusión de los colombianos se juega en Lima. Lo preocupante para los hinchas es que el historial entre incas y guaraníes no va de la mano con las expectativas de la tricolor.

Colombia sueña con el milagro de Paraguay

Facebook Twitter Linkedin

Paraguay y Perú. Foto: EFE

En los siete partidos en los que se han enfrentado Perú y Paraguay, con los incas como locales, el equipo de la banda cruzada ha ganado en cinco oportunidades y ha marcado 13 goles. Lo sorprendente es que los otros dos juegos terminaron en empate.

Así las cosas, el resultado que anhela Colombia (que Perú pierda) no se ha dado nunca.



(No deje de leer: ¡Egan Bernal ya monta bicicleta en carretera! El video que ilusiona al país).



DEPORTES