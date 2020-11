Perú-Argentina, duelo de selecciones heridas en las eliminatorias

Herido pero no vencido, Perú recibirá este martes a la poderosa selección argentina de Lionel Messi con la urgencia de ganar este duelo de la cuarta fecha de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar-2022.

Tras caer 2-0 con Chile el viernes en Santiago, la selección inca dirigida por el argentino Ricardo Gareca necesita con urgencia sumar puntos e intentará rearmar su juego colectivo para intentar doblegar a la Albiceleste, que rescató un empate 1-1 contra Paraguay en La Bombonera de Buenos Aires el jueves.



La Federación Peruana de Fútbol aseguró que están dadas las garantías para que se dispute el juego en Lima, pese a la inestabilidad política que vive Perú, sin presidente y en medio de manifestaciones ciudadanas, informó el lunes la Conmebol.



Con el duelo confirmado, Argentina llegará este lunes a Lima con Messi en sus filas con la misión de llevarse los tres puntos después de que no pudo hacer respetar su casa ante Paraguay (1-1).



El entrenador argentino Lionel Scaloni alineará con un equipo totalmente ofensivo, liderado por el astro del FC de Barcelona, para romper la defensa blanquirroja tras trastabillar frente a Paraguay con un poco trascendente Messi, a quien le anularon un gol con intervención del VAR.



El seis veces Balón de Oro no encontró en La Bombonera socios en el juego y se topó con un sólido muro defensivo paraguayo.



Sin embargo, la 'La pulga' Messi parece sentirse a gusto en esta nueva etapa en la selección argentina, luego de ser criticado durante años por no poder sacar a la Albiceleste de un ostracismo de 27 años sin títulos.



Scaloni no podrá contar para este partido por lesiones con Marcos Acuña, Roberto Pereyra y Exequiel Palacios. El delantero Paulo Dybala también quedó fuera por problemas de salud.



Argentina, que no tiene programado entrenar en la capital peruana, acumula siete unidades y está en el segundo lugar de la tabla del premundial, que lidera Brasil con 9. En la primera fecha derrotó de local 1-0 a Ecuador y en la segunda venció 2-1 a Bolivia en la altura de La Paz.

Necesidad de oxígeno

"Hay que pensar en sumar de a tres para ir acomodándonos en la tabla", dijo el portero peruano Pedro Gallesse de cara al duelo con Messi.



Una victoria contra Argentina le dará oxígeno al combinado inca y le permitirá salir de la zona baja de la tabla de las clasificatorias. "En nuestra condición de local es importante sumar de a tres para que nos permita no alejarnos demasiado. Esa es la realidad", dijo Gareca tras el partido con Chile.



"Es largo el proceso no imaginábamos estar en esta situación", comentó Gareca, quien clasificó a Perú al Mundial de Rusia-2018 tras 36 años sin asistir a un torneo del orbe.



Perú había iniciado con buen pie estas eliminatorias, al empatar 2-2 en Asunción contra Paraguay, pero luego cayó 4-2 en casa ante Brasil. Y en Santiago careció de fútbol colectivo, lo que permitió a los chilenos adjudicarse el 'clásico del Pacífico' con dos goles del 'rey' Arturo Vidal.



La última vez que Perú y Argentina se vieron las caras fue en el empate 0-0 en Buenos Aires en octubre del 2017 por el clasificatorio a Rusia 2018. En la historia Argentina acumula 32 triunfos y Perú 5. Ambas selecciones empataron en 14 oportunidades.

Alineaciones probables:

Perú: Pedro Gallese - Luis Abram, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Luis Advíncula - Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva - Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.



Argentina: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nicolás González - Lionel Messi, Lucas Ocampos - Lautaro Martínez DT: Lionel Scaloni.



