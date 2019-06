Así se prepara Perú, rival de Colombia este domingo

Con su máximo artillero, Paolo Guerrero, la selección peruana afina detalles para sus últimos duelos amistosos contra Costa Rica y Colombia (el domingo en Lima), a menos de dos semanas del inicio de la Copa América de Brasil-2019.

Guerrero, goleador histórico de la selección inca, con 35 anotaciones, se integró el lunes a las prácticas que dirige el entrenador argentino Ricardo Gareca para los fogueos del miércoles y domingo en el estadio Monumental de Lima.

"Claro que es posible ganar la Copa América, para esto trabajamos, para ganar algo importante", dijo Guerrero al llegar a la capital peruana desde Brasil, donde jugó el fin de semana por su club, el Inter de Porto Alegre.



"Somos un grupo bien unido. Este regreso a la selección es muy emotivo para mí, estoy ilusionado con hacer una buena Copa América", manifestó Guerrero quien solo hizo algunos ejercicios de gimnasia y regeneración por el trajín de partidos en el torneo brasileño.



Guerrero cumplió el 6 de abril una sanción por dopaje de 14 meses, impuesta por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). El fin de semana, el atacante de 35 años marcó su noveno gol en el 2019 para el Inter. Se prepara para disputar en Brasil-2019 su quinta Copa América. En la edición de Argentina-2011 acabó como máximo goleador con 5 goles y tiene un total de 11 tantos en el torneo de selecciones regional.



El 'tigre' Gareca dio la semana pasada la lista de 23 jugadores para la Copa de Brasil-2019, que se inicia el 14 de junio. En la convocatoria figuran 17 jugadores que clasificaron al Mundial de Rusia-2018, entre ellos además de Guerrero, Jefferson Farfán, del Lokomotiv de Rusia, y André Carrillo, de Al-Hilal de Arabia Saudita. Además Edison Flores, de Morelia de México, Christian Cueva, de Santos de Brasil y el delantero Raúl Ruidíaz, del Seattle Sounders de Estados Unidos.



"Estoy en buen momento, tenemos que pensar en grande. No solo iremos a participar en la Copa", manifestó Ruidíaz. - Equipo completo



Gareca dirigió este lunes su octavo entrenamiento con equipo completo en la Villa Deportiva de Lima de cara a los amistosos ante Costa Rica y Colombia, el 5 y 9 de junio. El defensa Carlos Zambrano, del Basilea de Suiza, y el mediocampista Yoshimar Yotún, del Cruz Azul de México, quedaron descartados por lesión. Los dirigidos por Gareca debutarán el 15 de junio en el marco del Grupo A de la Copa América ante Venezuela en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre.



Tres días después jugarán contra Bolivia en el Maracaná en Río y cerrará la fase de grupos el 22 de junio contra Brasil, en el Arena Corinthians, en Sao Paulo. "Todos los equipos son fuertes, no podemos minimizar a nadie. Hay que ir paso a paso en este campeonato", dijo a la prensa el defensa Miguel Trauco, del Flamengo de Brasil.



AFP