Perú, en vilo por su posible desafiliación de Fifa, prepara amistosos

La selección de Perú comenzó a entrenar este martes en Lima para sus amistosos ante Ecuador y Costa Rica bajo la amenaza de la Fifa de ser marginada de toda competencia internacional si el Congreso peruano aprueba una polémica ley sobre el fútbol.



El técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, dirige las prácticas para los últimos fogueos de 2018 sin ocultar su "preocupación" por la medida que la Fifa supuestamente aplicaría si se modificara la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, dictada en febrero de este año.

Esta reforma legal fue aprobada hace una semana por el congreso, pero para entrar en vigor debería ser votada por segunda vez, posiblemente este jueves, aunque hay otras voces que dicen que será la otra semana, y luego promulgada por el presidente peruano Martín Vizcarra.



"Seguimos de cerca los acontecimientos. Estamos preocupados, como está todo el país", declaró el viernes Gareca, quien dirige por ahora los entrenamientos con nueve jugadores de los 23 convocados para los amistosos ante Ecuador, el 15 de noviembre, y Costa Rica, el día 20.



La Fifa advirtió el lunes que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sería suspendida de "inmediato" en caso de modificarse la ley. La reforma la impulsan legisladores que buscan recortar el mandato del cuestionado presidente del fútbol peruano, Edwin Oviedo, salpicado por un escándalo de corrupción en el poder judicial.



El secretario general de la FPF, Juan Matute, dijo este martes que, si se aprueba la reforma, se debilitará el fútbol peruano en momentos en que se recupera tras décadas de crisis. "La Fifa no me ha manifestado sentirse burlada por lo que está pasando, pero sí encuentro preocupación en ellos", comentó Matute a la prensa.



Inicialmente, Oviedo debía dejar la presidencia en diciembre próximo, pero el congreso amplió su mandato hasta 2020 tras la clasificación de Perú al Mundial de Rusia-2018, después de 36 años de ausencia.



Esa extensión del mandato es la que ahora se pretende eliminar para forzar la salida de Oviedo en diciembre, después de que se negara a retirarse voluntariamente a raíz de los cuestionamientos.



Pero la FPF insiste en realizar las elecciones de directiva en diciembre de 2019 en acuerdo con la Fifa, que no permite injerencia de los gobiernos en los asuntos de las federaciones afiliadas, y Conmebol, como establecía la ley dictada de febrero.



"Fifa y Conmebol han advertido en repetidas ocasiones a la FPF que una modificatoria o derogatoria de la ley, en instancia definitiva, llevará a un proceso de evaluación de sanciones contra nuestra institución, incluida su suspensión", comunicó la federación la semana pasada.



AFP