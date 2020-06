Panel de periodistas elige la mejor Selección Colombia de la historia

¿Cuál Selección fue mejor, la de Italia -90 o la de Brasil-2014? EL TIEMPO les preguntó a reconocidos expertos que dieron su opinión, su voto y el once ideal de los dos equipos basados en estas alineaciones:

Formación de 1990: René Higuita; ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea, Andrés Escobar, Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, ‘Barrabás’ Gómez, Freddy Rincón, Bernardo Redín, ‘Pibe’ Valderrama y ‘Gambeta’ Estrada.



Formación de 2014: David Ospina; Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan G. Cuadrado, James, Víctor Ibarbo y Teo Gutiérrez.(También le puede interesar: El gran debate: ¿cuál fue mejor, la Selección de 1990 o la del 2014?)

Hernán Peláez Restrepo (Independiente @eldoctorpelaez)

Hernán Peláez Foto:

Mejor Selección: “La de 1990. Tuvo ocho jugadores de Atlético Nacional como base y 126 sesiones de trabajo, más partidos amistosos. Era solidaria y tenía memoria para jugar”.



Once ideal: René Higuita; ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea , Mario Yepes y Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, ‘Barrabas’ Gómez, Freddy Rincón, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe’ Valderrama y James.

Iván Mejía (Independiente @PajaritoDeIvan)

Iván Mejía Álvarez Foto:

Mejor Selección: “La del Mundial de Italia-90 por identidad colectiva, valores individuales y jerarquía”.



Once ideal: David Ospina; Camilo Zúñiga, Andrés Escobar, Mario Yepes, Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Bernardo Redín, ‘Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, James y Teo Gutiérrez.

Carlos Antonio Vélez (Antena 2 y Win Sports)

Carlos Antonio Vélez Foto:

Mejor Selección: “Es mejor la de 1990, pues jugó como equipo, fue táctica y su idea fue bien trabajada. La del 2014 solo era individualidades”.



Once ideal: René Higuita; ‘Chonto’ Herrera, Cristian Zapata, Andrés Escobar y Camilo Zúñiga; Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Juan G. Cuadrado, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama y James.

Javier Hernández Bonnet (Caracol TV, Blu Radio)

Javier Hernández Bonnet Foto:

Mejor Selección: "La de 1990. Táctica y técnicamente, riquísima.Todos los jugadores reflejaban el nivel de la Liga local. Solo el 'Pibe' estaba afuera".



Once Ideal: René Higuita; Camilo Zúñiga, Luis C. Perea, Mario Yepes, Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Juan G. Cuadrado, Freddy Rincón, 'Pibe' Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Gabriel Meluk (EL TIEMPO)

Gabriel Meluk Foto:

Mejor Selección: “La de Brasil-2014 escribió la página más gloriosa de la historia del fútbol colombiano y fue sólida, goleadora y temible”.



Once ideal: René Higuita; Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Yepes y Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Abel Aguilar, Freddy Rincón, Bernardo Redín, ‘Pibe’ Valderrama y James.



(Lea además: ESPECIAL: La historia de los mundiales a través de EL TIEMPO)

Liliana Salazar (Win Sports)

Liliana Salazar Foto:

Mejor Selección: “La de 2014, por ese quinto lugar en el Mundial. Es el equipo que más cerca ha estado de un gran resultado. Soy resultadista”.



Once Ideal: David Ospina; ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea, Andrés Escobar, Pablo Armero; Leonel Álvarez, Abel Aguilar, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

César Augusto Londoño (Caracol Radio y Win Sports)

César Augusto Londoño Foto:

Mejor Selección: “Para mí la de 2014 tenía mejores individualidades y fue mejor en la suma de virtudes individuales y colectivas, que era el fuerte de la del 90”.



Once Ideal: David Ospina; Camilo Zúñiga, Andrés escobar, Mario Yepes y Pablo Armero; Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

José Orlando Ascencio (EL TIEMPO)

José Orlando Ascencio Foto:

Mejor Selección: “Más allá del resultado final, la del 2014 fue el punto más alto de un equipo versátil y con experiencia internacional”.



Once ideal: David Ospina; Camilo Zúñiga, Luis C. Perea, Mario Yepes, Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Abel Aguilar, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Paché Andrade (RCN Radio)

Paché Andrade Foto:

Mejor Selección: “Mejor la de 1990, pues propuso un futbol revolucionario para la época. Era compacta, con sorpresa y alta precisión”.



Once Ideal: René Higuita; Camilo Zúñiga, Andrés Escobar, Mario Yepes, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, Bernardo Redín, James y ‘Gambeta’ Estrada.



(Lea también: Hinchas virtuales y de cartón, así se conserva la pasión del fútbol)

Wbeimar Muñoz (Win Sports, Wbeimar Lo dice)

Wbeimar Muñoz Foto:

Mejor Selección: “Por su resultado, por su quinto lugar en la Copa del Mundo, me quedó con el equipo del 2014”



Once Ideal: René Higuita; ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea, Andrés Escobar y Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Jenny Gámez (Futbolred)

Jenny Gámez Foto:

Mejor Selección: “La de 1990 fue mejor. Equilibró carencias con estrategia y carácter; fue solidaria, no dependió de uno solo, aunque tenía al Pibe, y se creyó el cuento antes y mejor”.



Once ideal: René Higuita; ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea, Andrés Escobar, Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Juan G. Cuadrado, Freddy Rincón, ‘Pibe´Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Hugo Illera (Diariodeportes y Win Sports)

Hugo Hillera Foto:

Mejor Selección: “Me parece mejor la del Mundial de 1990 porque era un equipo basado en su fortaleza táctica”.



Once ideal: René Higuita, ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea, Andrés Escobar y Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Abel Aguilar; Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Marino Millán (Radio Planeta. De taquito con Marino)

Marino Millán Foto:

Mejor Selección: “Me quedó con la del Mundial de Italia-1990 por aplicación táctica, técnica y compromiso”.



Once Ideal: René Higuita; ‘Chonto’ Herrera, Luis C. Perea, Andrés Escobar y Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y ‘Gambeta’ Estrada.

Óscar Rentería (Caracol Radio y Win Sports)

Óscar Rentería Foto:

Mejor Selección: “Fue mejor la del 2014 por una sola razón: terminó en el quinto lugar. La de 1990 terminó de 14”.



Once ideal: David Ospina; ‘Chonto’ Herrera, Cristian Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero; Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe’ Valderrama, James, y

Teo Gutiérrez.

Pablo Romero (EL TIEMPO)

Pablo Romero Foto:

Mejor Selección: “La del 2014, porque fue la expresión de la evolución del fútbol colombiano. Ganó en velocidad y mentalidad. Y llegó más lejos”.



Once Ideal: René Higuita; Camilo Zúñiga, Mario Yepes, Andrés Escobar, Gildardo Gómez; Freddy Rincón, Carlos Sánchez, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe Valderrama, James y ‘Gambeta’ Estrada.



(Lea además: A 23 años del gol que rompió las leyes de la física)

Andrea Guerrero (RCN y Espn)

Andrea Guerrero. Foto:

Mejor Selección: “La de Brasil-2014 porque fue una generación más internacional que logró hacer historia… ¡Y sin Falcao!”.



Once Ideal: David Ospina, Camilo Zúñiga, Luis C. Perea, Mario Yepes, Pablo Armero; Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Freddy Rincón, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe’ Valderrama y James.

Diego Rueda (Caracol Radio y Win Sports)

Diego Rueda Foto:

Mejor Selección: “Fue mejor la Selección del 90: un equipo más seguro en defensa, con un mediocampo inolvidable y un juego vistoso”.



Once ideal: David Ospina, ‘Chonto’ Herrera, Cristian Zapata, Andrés Escobar y Pablo Armero; Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Juan G. Cuadrado, ‘Pibe´ Valderrama, James y ‘Gambeta’ Estrada.

Luis Alfredo Céspedes (RCN Radio)

Luis Alfredo Céspedes Foto:

Mejor Selección: “Me quedo con la de 1990, pues por su tiempo de trabajo tenía una idea muy clara de juego y también divertía”.



Once ideal: David Ospina; ‘Chonto’ Herrera, Mario Yepes, Andrés Escobar y Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Juan G. Cuadrado, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Juliana Salazar (Caracol Radio)

Juliana Salazar Foto:

Mejor Selección: “La de Italia 90 jugaba mejor y más bonito. Se defendía muy bien y basaba su identidad de juego en la buena tenencia de la pelota”.



Once Ideal: René Higuita; ´Chonto’ Herrera, Andrés Escobar, Mario Yepes, Pablo Armero; Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Esteban Jaramillo (Todelar y Canalvip.tv)

Esteban Jaramillo Foto:

Mejor Selección: “Mejor la del 90 por compacta, solidaria, estética; sin complejos, defensora de un estilo de juego, construido con respeto por el balón”.



Once ideal: René Higuita; Camilo Zúñiga, Luis C. Perea, Andrés Escobar, Pablo Armero; Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y Teo Gutiérrez.

Claudia Helena Hernández (Acord Bogotá)

Claudia Helena Hernández Foto:

Mejor Selección: “La mejor es la de 1990, porque era el verdadero reflejo e identidad de nuestro fútbol”.



Once ideal: René Higuita; Camilo Zúñiga, Mario Yepes, Andrés Escobar, Gildardo Gómez; Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Freddy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, James y ‘Gambeta’ Estrada.

RESULTADOS

Mejor equipo

Selección de 1990: 13 votos

Selección de 2014: 8



Once ideal:

René Higuita



‘Chonto’ Herrera Mario Yepes Andrés Escobar Gildardo Gómez

(Camilo Zúñiga)*



Leonel Álvarez Carlos Sánchez



Juan G. Cuadrado James ´Pibe’ Valderrama



Teo Gutiérrez





*Coincidieron en votos porque uno de los consultados los incluyó a ambos en su once ideal.



DEPORTES