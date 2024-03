Famoso periodista acusado de recibir dinero por difundir rumores sobre jugadores 

Un escándalo de marca mayor ha estallado en el fútbol internacional, luego de que un medio danés acusara al famoso periodista Fabrizo Romano de recibir dinero a cambio de difundir rumores sobre jugadores.

En Tipsbladet lo señalan de ser “portavoz de las agendas que quieren imponer los agentes” y de “recibir dinero a cambio de aparecer en sus redes como si de información se tratara cuando sería gestionada como una maniobra de publicidad. Estas afirmaciones llegan tras una investigación llevada a cabo por este medio después de que Romano informara sobre la situación de Roony Bardghji, jugador del Copenhague”, dice el diaro As de España.

(Luis Díaz, cerca de tener nuevo técnico: se filtra el nombre del primer contacto)(Revolución en Liverpool: Luis Díaz seguiría los pasos de Klopp y se iría del club)

No ha dicho nada

“Roony Bardghji, el extraño caso de uno de los mejores talentos de Europa. De ser pichichi con 10 goles del Copenhague a… cero minutos en los primeros partidos de 2024. La razón es que Bardghji no tiene intención de firmar un nuevo contrato a largo plazo y, a partir del verano, solo le quedarán 18 meses de contrato con varios clubes importantes siguiéndole”, aseguró Romano en sus redes sociales en alguna ocasión, pero la información fue desmentida por el propio Copenhague.

Lo que se dice es que “la empresa Memmo, trabajando como intermediaria, ofrecería sus servicios a distintos actores del fútbol para que, a cambio de un pago, la información que desearan apareciera en sus cuentas en redes sociales donde tiene números récord: 20 millones de seguidores en X (antes, Twitter), dos millones de suscriptores en Youtube y 27 millones de ‘followers’ en Instagram”.

Fabrizio Romano ha sido acusado de difundir rumores sobre jugadores en las redes sociales a cambio de dinero. Los clubes le pagan miles de dólares por las menciones en las cuentas de redes sociales.



Todo sale a luz, tarde o o temprano.



𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢. pic.twitter.com/cZ6UgJcX6M — Casper 👻 (@Casper_LDS) March 2, 2024

El medio advierte que la empresa intermediaria “se acercó al Valerenga ofreciéndole exposición en los ‘canales’ de Romano con tarifas como 1000 dólares por un post en sus redes sociales y hasta 6000 dólares por un vídeo”, contó As.



Romano no ha dicho nada sobre el particular, pero se señala que habría rechazado, incluso, un ofrecimiento para una entrevista en el medio que lo señala.

(Miguel Borja: niño estalla en llanto tras pedirle un autógrafo, emocionante video)

Deportes