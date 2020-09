Periodista denuncia insultos y amenazas de Bobadilla, técnico del DIM

La relación entre Aldo Bobadilla y los medios de comunicación ha venido deteriorándose y este domingo cruzó la línea del respeto con un colega que estaba trabajando en el estadio previo al partido entre Independiente Medellín contra Deportivo Pereira.

“Lo que pasó no fue en el medio tiempo como muchos han dicho, fue dos horas antes de comenzar el partido”, indicó Óscar Tobón, periodista de Win Sports y quien tuvo el altercado con el paraguayo.



“Yo era el único periodista en el estadio, dos horas antes del partido, uno entrevista al técnico local y al visitante. Con (Néstor) Craviotto fue el trato normal y la entrevista transcurrió sin problemas, cuando llegó (Aldo) Bobadilla a donde estaba ubicada la cámara y se dio cuenta que yo lo iba a entrevistar, se ‘regó’ con palabras de grueso calibre que no se pueden decir al aire y luego me dijo que afuera me iba a pegar, porque estaba diciendo cosas falsas. A lo que le respondí qué era lo que estaba diciendo. Luego se me acercó, me siguió insultando y tuvo que separarlo la gente del Medellín para realizar la entrevista”, detalló Tobón en el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’, a donde fue finalizado su trabajo en el estadio Atanasio Girardot.



Pero esto no se quedó en los insultos y las amenazas de ese momento. El comunicador añadió que cuando había terminado el partido y él se encontraba en el campo de juego para realizar un informe, gritos de insultos salían desde el camerino local. “Estaba en la cancha haciendo un informe del partido y me gritaba desde el camerino “Tobón pelotudo”, a lo que no le hice caso”.



Sobre las ‘cosas falsas’ que lo acusó Bobadilla al comunicador, Tobón declaró que “simplemente le pregunté a él sobre qué le había dicho, cuando estaba descompuesto. Creo que no he dicho nada falso, es algo que muchos comparten; Que Medellín no juega a nada y que se debe ir Bobadilla, nada más”.



Finalmente, Tobón comentó que recibió el apoyo del canal premium quienes hablaran al respecto. Por parte de Medellín no emitieron comentarios al respecto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



En twitter: @juanchoserran8

