Nuevos ataques del periodista que comparó a Colombia con Haití

A un día del partido semifinal entre Colombia y Argentina en la Copa América, empiezan a salir dardos desde el sur del continente hacia el equipo de Reinaldo Rueda.

El periodista Pablo Carroza, que criticó vehementemente al equipo colombiano tras el partido de la eliminatoria al Mundial, el pasado junio, vuelve a la carga e insiste con sus ataques. En esa oportunidad, comparó a Colombia con Haití, despertando duras reacciones en su contra. Entonces, dijo. "Sin James Rodríguez y sin Quintero es Cuba, es Haití".



Ahora, en su canal de Youtube, el polémico periodista criticó el desempeño de algunos jugadores de Colombia, aunque también destacó el de otros como Ospina y Díaz.



"No se vayan a creer que Colombia es un equipazo por lo que mostró en la fase de grupos... En una de esas llega a la final y me van a tirar con el archivo. La Selección no tiene nivel de Selección grande...", dijo el periodista, aunque esta vez matizó sus comentarios y aseguró que no era nada contra Colombia, que era puro análisis.

Sin embargo, agregó: "Tesillo tira mal todos los centros, no entiendo cómo sigue jugando, no se explica. Bien Díaz, lo critiqué y hoy fue lo mejor, con Ospina. Venía diciendo que Colombia es el peor de la Copa, no encuentra funcionamiento".

Su crítica más ácida fue contra Duván Zapata. "No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana y en la Selección no le hace un gol a nadie. Necesita un tipo que de verdad juegue. Hace falta Cuadrado... Cardona está flojo, por eso no juega. Decía que Rueda va a terminar rodando. Le doy la derecha al técnico porque terminan pasando por penales...".



Y en su más reciente comentario, previo al partido, dijo: "Hay que ganarle a Colombia, es un equipito, lo vengo diciendo, pero se agranda con Argentina. Hasta ahora no le ganó a nadie, pero tiene buenos jugadores. Juegan sin contexto, pierden partidos que no tiene que perder... Que me entienda el pueblo colombiano que soy argentino".





