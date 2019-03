Díaz, los guayos wuayúu que le dieron el gol a Colombia contra Corea

La historia es, de entrada, sugestiva: un aborigen wayúu es la sensación de la Liga de fútbol, tiene la camiseta con el número 10 del Junior, ya está en la Selección Colombia que se prepara para la Copa América de junio, el mismo mes en el que puede ponerse el uniforme del Cardiff galés que, según dicen, pagará unos 12 millones de euros por tenerlo. Este martes se anotó un golazo para darle el descuento a Colombia contra Corea del Sur.

Es una historia de cuento que, en un cliché taquillero de Hollywood seguramente, empezaría enfocando un peladero de tierra en el que un niño con un guayuco por uniforme le pega patadas en sandalias un balón de gastado y remendado; para rematar con una escena en la que ese niño ya crecido se viste con el frac de la elegante e imperial Premier League inglesa.

Hace cuatro años, el guajiro Luis Fernando Díaz Marulanda, figura del Junior de Barranquilla que este martes le demostró a Carlos Queiroz que quiere mantenerse dentro del plantel de la Selección Colombia.



El jugador soñaba con todo lo que hoy tiene y ya empieza a conseguir cuando con apenas 18 años, integró el equipo de fútbol de su comunidad y fue, luego, jugador de la selección indígena de fútbol de Colombia.



Así fue el primer gol en su carrera, anotado en guayos y no en sandalias, y sin hablar wayuunaiki, porque no lo habla. Sus palabras son en ese español guajiro de golpe de cantante de vallenatos, de esos que tanto oye y tanto le gustan. El cliché de Hollywood se derrite en La Guajira wayúu de ‘Pájaros de Veranao’.

“Yo tengo raíces y familiares lejanos de origen wayúu, pero wayúu wayúu no soy”, ha dicho, como también que se siente extraño cuando en su pueblo lo tratan como un héroe “a pesar de que todavía no he ganado mucho”.



Así fue el inicio en una jugada que empezó en la escuela de balompié de su propio padre en Barrancas, el municipio que a 30 grados a 100 kilómetros de Riohacha.



En Chile, en ese 2015, jugó la Copa América de Pueblos Indígenas en la que el subcampeón fue Colombia, un equipo que fue dirigido por John Jairo ‘Pocillo’ Díaz, ex jugador de Millonarios, y que tuvo en el cuerpo técnico a Carlos Valderrama, el Pibe, quien fue quien lo recomendó al Junior, club que lo enroló en su equipo filial de la B, el Barranquilla, luego de que llegara y presentara las pruebas que hacen decenas de muchachos.



En el 2017, el entrenador Julio Comesaña lo llevó al Junior, donde se convirtió en gran figura, por lo que estuvo a punto de fichar por el River Plate argentino en enero pasado, tras coronarse campeón de la Liga local y ser segundo de la Copa Suramericana.



Su juego es elegante. Esconde la pelota, la pasa con precisión, gambetea rivales en la izquierda de la cacha. A veces parece como una garza que se mueve elegante con sus largas y flacas patas. Díaz mueve sus largos 1,82 metros de estatura como volante de ataque detrás del nueve o como extremo.



Ahora, 58 partidos y 15 goles después de su debut con el Junior, fue llamado a la Selección Colombia que por primera vez reunió el portugués Carlos Queiroz, el nuevo entrenador nacional, y que disputó los dos partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur como preparación para la Copa América de mitad de año en Brasil.



"La verdad que contento y agradecido con Dios por la oportunidad brindada. Era lo que quería y hacer partido, si no hubiera sido por los compañeros no lo hubiera logrado. Hicimos un partido redondo, pero no se nos dio la victoria", dijo.



Díaz, el wayúu que no es ‘wayúu-wayúu’, el que se enloquece por los vallenatos, el que está a punto de cruzar el Atlántico para jugar en Inglaterra, (“siempre he querido jugar allá”, ha dicho). Anotó este martes el gol de Colombia contra Corea y quiere seguir en la Selección.



