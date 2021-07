Díaz, los guayos wuayúu que brillaron con Colombia en la Copa América

La historia es, de entrada, sugestiva: un aborigen wayúu ya es figura con el Porto en Europa, marcó dos goles decisivos y espectaculares con la Selección Colombia en la Copa América de Brasil y ya aparece como pieza importante en el esquema de Reinaldo Rueda.



Lo invitamos a leer: (Las 15 conclusiones de Colombia en la Copa América)

Es una historia de cuento que, en un cliché taquillero de Hollywood seguramente, empezaría enfocando un peladero de tierra en el que un niño con un guayuco por uniforme le pega patadas en sandalias un balón de gastado y remendado; para rematar con una escena en la que ese niño ya crecido se viste con el frac de la elegante e imperial Premier League inglesa.

El guajiro Luis Fernando Díaz Marulanda, que comenzó siendo figura del Junior de Barranquilla, le demostró a el país entero que las figuras de la Selección Colombia no solamente pasan por los ausentes en esta Copa América.



El jugador soñaba con todo lo que hoy tiene y ya empieza a conseguir cuando con apenas 18 años, integró el equipo de fútbol de su comunidad y fue, luego, jugador de la selección indígena de fútbol de Colombia.



Así fue el primer gol en su carrera, anotado en guayos y no en sandalias, y sin hablar wayuunaiki, porque no lo habla. Sus palabras son en ese español guajiro de golpe de cantante de vallenatos, de esos que tanto oye y tanto le gustan. El cliché de Hollywood se derrite en La Guajira wayúu de ‘Pájaros de Veranao’.

📊 Neymar promedia 6.8 gambetas completadas y 12.6 duelos ofensivos ganados por partido; Messi 6.5 y 11.5, respectivamente.



Ayer Luis Díaz registró 11 gambetas completadas y 18 duelos ofensivos ganados.



Es una locura. ⚡️🇨🇴 pic.twitter.com/4JRly8FEnG — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2021

“Yo tengo raíces y familiares lejanos de origen wayúu, pero wayúu wayúu no soy”, ha dicho, como también que se siente extraño cuando en su pueblo lo tratan como un héroe “a pesar de que todavía no he ganado mucho”.



Así fue el inicio en una jugada que empezó en la escuela de balompié de su propio padre en Barrancas, el municipio que a 30 grados a 100 kilómetros de Riohacha.



En Chile, en 2015, jugó la Copa América de Pueblos Indígenas en la que el subcampeón fue Colombia, un equipo que fue dirigido por John Jairo ‘Pocillo’ Díaz, ex jugador de Millonarios, y que tuvo en el cuerpo técnico a Carlos Valderrama, el Pibe, quien fue quien lo recomendó al Junior, club que lo enroló en su equipo filial de la B, el Barranquilla, luego de que llegara y presentara las pruebas que hacen decenas de muchachos.



En el 2017, el entrenador Julio Comesaña lo llevó al Junior, donde se convirtió en gran figura, por lo que estuvo a punto de fichar por el River Plate argentino en enero de 2018 tras coronarse campeón de la Liga local y ser segundo de la Copa Suramericana.



Su juego es elegante. Esconde la pelota, la pasa con precisión, gambetea rivales en la izquierda de la cacha. A veces parece como una garza que se mueve elegante con sus largas y flacas patas. Díaz mueve sus largos 1,82 metros de estatura como volante de ataque detrás del nueve o como extremo.



Ahora, 14 partidos y 4 goles después de su debut con la Selección, fue llamado a la Selección Colombia para disputar la Copa América de Brasil y aunque no comenzó como titular, poco a poco se ganó un puesto en el once titular y en lo que podría ser el equipo base para afrontar las eliminatorias rumbo a Catar.



“Dimos el todo por el todo, luchamos para sacar un partido adelante. Se vio reflejado, lo pudimos empatar. Estuvimos a punto de sacarlo adelante. En penales hay que tener la convicción y también un poquito de suerte”, señaló el jugador del Porto de Portugal.



Díaz, el wayúu que no es ‘wayúu-wayúu’, el que se enloquece por los vallenatos, el que cruzó el Atlántico para jugar en Portugal. Anotó este martes el gol de Colombia contra Argentina y quiere seguir en la Selección.



DEPORTES