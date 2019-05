Iván Angulo, el jugador de las soluciones en la Sub-20

Iván Darío Angulo fue uno de los que más aportaron en la época de vacas flacas de la Selección Colombia Sub-20, cuando el equipo era blanco de todas las críticas por su falta de contundencia. En nueve partidos en el Suramericano en Chile, el equipo que dirige Arturo Reyes apenas anotó cuatro goles. De esos, dos fueron del que en ese momento era jugador del Envigado.

El panorama ha cambiado mucho, tanto para la Selección como para Angulo. Al equipo le alcanzó para clasificar al Mundial de Polonia con su gran rendimiento defensivo, que hizo que Colombia terminara el Suramericano como el equipo con la mejor zaga, y con el central Carlos Cuesta como integrante del equipo ideal del torneo.



Reyes hizo una cirugía a la nómina de la mitad de cancha hacia adelante y para la Copa del Mundo pudo contar con dos jugadores que tenía en los planes para el torneo en Chile, pero que no fueron prestados por sus equipos. Juan Camilo Hernández, del Huesca, y Luis Fernando Sinisterra, del Feyenoord. Con ellos, el equipo ganó peso ofensivo. Lo demostró en el primer partido, contra Polonia, y espera ratificarlo este domingo, contra Senegal, a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. El juego se verá por los canales Caracol, RCN y Directv Sports.



La Selección cambió. Y las cosas también cambiaron para Angulo. Cuando el equipo aún dejaba muchas dudas, a él, con su talento, se le abrieron las puertas del fútbol internacional: Palmeiras, de Brasil, se fijó en él y lo llevó a sus filas. Incluso, ya con tiquetes y estadía en São Paulo, se habló de ofertas del fútbol europeo que no se concretaron.



Lo cierto es que la Selección creció, y Angulo también lo hizo. Cuando el equipo encontró la contundencia que le faltó en Chile, Angulo dijo “presente”: marcó el primer gol en el triunfo 2-0 frente a Polonia, en el debut en la Copa del Mundo de la categoría.

“Esperemos que lleguen muchos goles más. Ojalá que estén con nosotros y que vamos a seguir dándolo todo por esta camiseta. Estoy muy contento por el gol y por poder ayudar al equipo a conseguir la victoria”, le dijo Angulo al canal Win Sports, aún emocionado tras conseguir su tercer gol con la camiseta de la Sub-20, tras haber marcado el tanto del triunfo frente a Bolivia, el 21 de enero, en la primera fase del Suramericano, y una de las anotaciones que el equipo le convirtió a Venezuela el 7 de febrero, ya en el hexagonal final del torneo, un resultado que fue clave para conseguir la clasificación a Polonia.



Angulo fue una de las figuras del equipo en su primera presentación en el Mundial. Además del gol, aportó en marca y salida. Y lo mejor fue que Reyes consiguió armar un buen tándem ofensivo por el sector derecho, con un jugador que no estuvo en el Suramericano de Chile, Ánderson Arroyo, un lateral que comenzó en el fútbol colombiano en Fortaleza, fue fichado por el Liverpool y luego cedido al Mallorca, para finalmente recalar en el Genk, de Bélgica.



Sin proponérselo, la Selección Sub-20 terminó conformando una pareja de corte internacional, más allá de que Angulo aún no ha podido disputar un partido oficial con Palmeiras: está trabajando con los equipos juveniles del club.



“Siempre he tenido ese sacrificio, he ayudado en defensa cuando el profe me lo pide y hay que seguir trabajando así”, explicó Angulo. “Los jugadores que llegaron son importantes y nos han ayudado a mejorar en lo que estaba faltando”, concluyó.

Angulo alcanzó a jugar 29 partidos profesionales con Envigado, club con el que debutó el 5 de febrero de 2017, en el partido que su equipo le ganó 2-0 al Deportivo Cali. Ese día, el entonces técnico del equipo naranja, el español Ismael Rescalvo, le dio 45 minutos.



Pocos pueden decir que tienen más goles oficiales con la selección de su país que con su club: en su paso por Envigado marcó dos tantos, a Jaguares y Tolima. Ahora, Angulo es una de las cartas de ataque para enfrentar a un equipo africano que demostró su fortaleza en el debut, al golear 3-0 a Tahití, con el gol más rápido de la historia del Mundial de la categoría: 9 segundos. Angulo respondió en las malas y ahora está en las buenas.



DEPORTES