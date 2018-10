Antonio Conte, un técnico pasional 

Si el fútbol lo permitiera, Antonio Conte entraría a la cancha en pleno partido. Pegaría una patada en la mitad. Le gritaría al oído algo al delantero rival, presionaría al árbitro por alguna decisión, no sin antes regañar a cada uno de sus jugadores. Pero como el fútbol, afortunadamente, no lo permite, Conte, el primer candidato para ser el nuevo técnico del Real Madrid, hace todo eso a la distancia, desde la raya, porque es un entrenador pasional que vive el fútbol de manera particular.

Italiano, exfutbolista, exvolante de marca, excapitán de la Juventus, 49 años, extécnico de la Juve, de la selección italiana, del Chelsea, amante del juego defensivo, del equilibrio en la mitad, del esquema 3-4-3 o el 3-5-2; le gusta tener el dominio del camerino, hacerse respetar, ser amigo de las disputas, enemigo de los enemigos del vestuario. Ha sido rival acérrimo de José Mourinho y tiene un estilo similar al de Diego Simeone. Quizá esos detalles resuman cuál es el perfil del técnico que estaría buscando el Madrid para poner orden, para reemplazar a Lopetegui, para dirigir a Ramos, Kroos, Modric y compañía.



Como futbolista, Conte jugó solo en dos equipos, en el Lecce, donde debutó, y en Juventus, donde estuvo 13 temporadas y se convirtió en un ícono, por su ímpetu y su capacidad de organizar juego, como si de futbolista ya tuviera claro que su futuro estaría a un costado, en la raya técnica, aunque siempre quiera entrar a la cancha.

Como entrenador empezó desde abajo: Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, hasta que al fin llegó a las ligas mayores al ser nombrado, en el 2011, primer entrenador de Juventus. Desde ese momento, Conte empezó a ganar reconocimiento de verdad. En la Juve logró tres scudettos consecutivos, tuvo una marca de 43 partidos sin perder, dirigió más de 100 partidos, estableció un récord de 102 puntos en la temporada 2013-2014. Con ese prestigio llegó a la selección italiana, clasificó a la Eurocopa 2016, llegó hasta cuartos y luego se marchó. Pero ya tenía experiencia para probarse fuera de Italia y asumir otro desafío.

El Chelsea de Conte

Un balón viene bordeando la línea lateral y cuando recién sale del campo, Conte no tiene pudor en patearlo lejos, como si fuera un despeje hacia las tribunas. No le importa. Es de los que reacciona intempestivamente. En Chelsea no se sorprendieron con ese estilo, pues ya habían tenido a Mourinho. Pero en Conte hay algo diferente. Si Mourinho polemiza con elegancia fuera de la cancha, el italiano lo hace dentro, donde es común verlo patear balones, como también pelear con rivales y con sus ayudantes; donde arenga sin cansancio y se desespera, mientras su cabello se mueve al ritmo de su frenético estilo.

Muy famoso fue su encontronazo con Mou, al que encaró en pleno partido entre el Manchester United y el Chelsea. Alguna vez, el exfutbolista Frank Lampard aseguró que ambos entrenadores tenían una rivalidad personal que pudo llegar demasiado lejos. Conte es así, vive de manera pasional y no es ajeno al escándalo. Cuando dirigió en Italia recibió una sanción de 10 meses por un caso de amaño de partidos. Luego lo declararon inocente tras habérsela bajado a 4.

En Chelsea, Conte logró el título de la Liga Premier y una FA Cup, en dos temporadas, pero en el segundo año los resultados lo abandonaron, y empezaron los problemas. Se dice que entró en conflicto con los líderes del vestuario. “Mi relación con el entrenador ha sido mala esta temporada. Supongo que habré hecho una mala campaña como para no seguir...”, dijo en su momento el delantero Diego Costa.



Ahora, el futuro de Conte podría estar en el equipo blanco, donde se encontrará con Florentino Pérez y un vestuario que arde. Ayer, a Sergio Ramos, el capitán, le preguntaron por la posible llegada del italiano, y su respuesta fue contundente: “El respeto se gana, no se impone”.



Si llega al Madrid, no será extraño que quiera entrar a la cancha del Bernabéu a tirarle una plancha a un rival. Porque si algo tiene Conte es que deja la vida por una victoria.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET