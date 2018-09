En busca del perfil del nuevo entrenador de la Selección

Un día después de oficializarse la salida de José Pékerman como técnico de la Selección Colombia, luego de casi siete años en el cargo, el capitán Falcao García sintetizó su sentir y, quizá, el de todos sus compañeros: “El fútbol sigue, y la Selección tiene objetivos y metas que hay que lograr”, dijo el miércoles pasado. Su mensaje fue claro: hecho el duelo por la partida de Pékerman, la Selección no se puede estancar.

La pelota quedó en el campo de la Federación Colombiana de Fútbol, a la que le corresponde elegir al nuevo entrenador, el que debe tener un perfil acorde con las exigencias y las nuevas metas.

Nombres de entrenadores de selección abundan. De hecho, para Colombia se ha especulado después del Mundial con alrededor de seis o siete candidatos, colombianos, suramericanos y hasta europeos. Pero lo claro es que la Selección debe seguir por el mismo camino, y el perfil del nuevo técnico debe estar en esa línea, con experiencia en selecciones, eliminatorias y, ojalá, en mundiales, y con ciertas características de trabajo que implantó Pékerman desde su llegada, en 2012, y que los propios jugadores han valorado. Todo eso para buscar la evolución y no un retroceso.

El viernes pasado, el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, manifestó esa idea. “El candidato puede ser cualquiera. Necesitamos es que el que llegue preserve y potencialice lo que hemos venido haciendo”, dijo.

Salto de calidad

Con Pékerman, los futbolistas de Colombia tuvieron, como ellos mismos han dicho, un salto de calidad que se puede representar en las formas de entrenamiento, planificación de las prácticas, privacidad y comodidad de los futbolistas, y hasta en los consejos que el DT les transmitía a los jugadores. El propio James Rodríguez, en su mensaje de despedida para Pékerman, lo dijo: “Gracias por hacerme mejor jugador, me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel, fuiste y serás una de las personas más importantes en mi carrera”, escribió en sus redes.



El numeroso equipo de trabajo, con hasta 14 integrantes, que caracterizó al anterior cuerpo técnico fue una revolución para la Selección Colombia, con personal designado para diferentes funciones: hubo entrenadores específicos que trabajaron línea por línea (arqueros, defensas, volantes y delanteros), asistentes de video expertos en análisis de rivales, no solo a los del momento, sino a los del futuro, y el seguimiento riguroso al desempeño de cada futbolista en su club: minutos jugados, lesiones, cargas físicas, etc.



Es así como el perfil del nuevo cuerpo técnico debería estar en esa línea, sin menospreciar detalle, con amplio conocimiento de las capacidades del futbolista colombiano, y con un rápido proceso de adaptación. Cuando Pékerman llegó ya tenía un panorama del fútbol local, pero necesitó tiempo para empaparse hasta conocer al detalle el mapa de los seleccionables. Al comienzo tuvo más exposición, se le veía en los estadios; después tuvo un trabajo más silencioso, hermético, con visitas privadas a los futbolistas del exterior, con diálogos reservados con los clubes, y con un seguimiento casi que invisible en el medio local. Es importante que con el nuevo técnico, ese salto de calidad se mantenga y evolucione.

La mentalidad

En los últimos siete años, Colombia adquirió un nivel en su categoría gracias a la capacidad de sus futbolistas, su desempeño en los clubes europeos y, también, el trabajo del cuerpo técnico. No en vano, Colombia regresó al Mundial después de 16 años, en Brasil, y repitió en Rusia. En ese sentido, más allá de la estrategia futbolística, que tuvo sus seguidores y detractores, uno de los elementos del trabajo de Pékerman fue el enfoque en la mentalidad, en inculcarles a los futbolistas una actitud ganadora, algo que no se puede perder. El propio Falcao lo señaló: “Pékerman nos hizo crecer, creer en que podíamos pelear de igual a igual contra cualquiera”.



Radamel, quien antes del partido contra Polonia, en el Mundial de Rusia, manifestó que en Colombia hay mucha exigencia en el cómo se gana, más que en otros países, dijo el miércoles que el perfil del nuevo DT debe ser, sobre todo, ganador. “Tiene que ser una persona que venga a aportar, a hacernos crecer; que aproveche las capacidades de los jugadores y siga llevando a Colombia a pelear por los títulos donde sea y con quien sea”, enfatizó.

Reglas claras

Autonomía, esa puede ser la palabra clave que debe estar inscrita, como un tatuaje, en el nuevo entrenador de Colombia. Debe ser un técnico transparente en sus decisiones, que no ceda a presiones externas, ni de directivos, ni de empresarios ni de sectores de opinión; que esté alejado de los escándalos y tenga capacidad para aclarar los malestares o especulaciones que se puedan originar, para evitar las suspicacias como las que se generaron con el representante de Pékerman, Pascual Lezcano, acusado, sin pruebas, de intervenir en negociaciones de futbolistas. En ese sentido, debe haber claridad entre directivos, cuerpo técnico y jugadores de los roles que cada quien desempeñe y sus alcances.



Cada entrenador tiene sus propias reglas y formas de trabajo, pero si algo tuvo el cuerpo técnico de Pékerman fue la independencia mediática. Pékerman nunca dio entrevistas particulares y evitó al máximo que sus decisiones o alineaciones se filtraran a la prensa; según sostuvo, para darles menos posibilidades a los rivales. Eso no cayó del todo bien, porque el DT llegó al extremo del aislamiento de la Selección con los aficionados, algo que se fue equilibrando con el pasar del tiempo, aunque el técnico nunca abandonó su hermetismo.



En la federación, dice Jesurún, se van a tomar el tiempo para elegir. Pero, mientras tanto, la Selección está dando ventaja, afrontando los amistosos con técnico encargado (Arturo Reyes). Es un estancamiento que necesita reactivarse con el pronto nombramiento.

Los posibles candidatos

Zlatko Dalic

El entrenador de Croacia, actual subcampeón del mundo, es uno de los posibles candidatos a técnicos de Colombia. El entrenador ya habría renovado su contrato con la federación croata; de hecho, dirigió el jueves pasado contra Portugal.



Carlos Queiroz

El técnico portugués está pendiente de firmar su renovación con la Selección de Irán. Esta semana, el medio español Marca aseguró que las partes llegaron a un acuerdo, pero que no han firmado por problemas en unos pagos pendientes.



Guus Hiddink

El técnico holandés ha sonado con fuerza como posible candidato a dirigir a Colombia. Sin embargo, el viernes pasado, los medios deportivos holandeses afirmaron que el DT había firmado con la selección olímpica de China.



Juan Carlos Osorio

Es el nuevo DT de Paraguay, pero el viernes admitió contactos con la Federación Colombiana, y dijo que existe una cláusula con Paraguay. Se mostró indignado con el presidente Jesurún por negar que había un plan B por si se iba Pékerman.









