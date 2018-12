Borré, un trabajador incansable para brillar con River Plate

Rafael Santos Borré se constituyó como una de las figuras del Mundial de Clubes, que ganó este domingo Real Madrid. Aunque su equipo, River Plate, no pudo clasificarse a la final, este joven delantero demostró que su nivel cada vez es mejor.

Borré nació en Barranquilla, pero allí vivió poco. A los cinco años de edad, sus padres se separaron y él se fue a vivir con su papá a Valledupar, aunque nunca se fue del todo. Cada tanto, regresó a visitar a su madre y a su entrañable abuela, doña Tiburcia Amauri, quien falleció hace ocho días y le provocó una gran tristeza a su nieto.

Por supuesto, en su niñez, Santos Borré no paró de jugar al fútbol. A los 13 años de edad, en un torneo de barrio, a su papá le llegó la versión de que su hijo deslumbraba, que hacía goles, muchos goles. Su papá lo autorizó a seguir jugando con la condición de que no viviera en el barrio Santo Domingo, un sector popular donde vive su madre, según cuenta el profesor Agustín Garizábalo, un ojeador de jugadores que fue el primer puente para que llegara al Cali.



En el club Neogranadinos comenzó su historia. Allí lo vio jugar Garizábalo y no se desilusionó con ese prematuro goleador del que tanto le había hablado Henry Peralta, su primer DT. “Le dije a Carlos Burbano, director de divisiones menores del Cali, que lo fuera a ver, que era delantero, que hacía goles, que tenía cosas diferentes. Y les gustó. A los 15 años, ya estaba en Cali”, cuenta Garizábalo, quien recuerda que Santos Borré era un jovencito muy delgado, pero que disimulaba esa fragilidad con goles.



Con algo de picardía, Borré contó una de esas hazaña que enaltecen a cualquier delantero. En un partido con las divisiones menores del Deportivo Cali, el jovencito hizo siete goles. ¡Siete en un solo partido! Lo confesó entre risas luego de un juego con el equipo profesional. Y aunque no exista registro de esa épica anécdota, no es difícil imaginar que es verdadera. Santos siempre se caracterizó por hacer goles: en su infancia, jugando en su natal Barranquilla, o siendo dos veces goleador de la Liga del Atlántico o la figura y goleador de una Copa Sub-17, ya con el equipo verdiblanco. Justamente, cuando llegó al Cali, se hizo notar a punta de goles, al punto de que cuando se le pregunta, despierta ese orgullo tan suyo: “en categoría menores, recuerdo que como en seis oportunidades anoté tripletas”, confesó.



Pues este jovencito que se acostumbró a hacer goles en las menores del Cali no podía pasar desapercibido en el equipo profesional. Fue el DT Leonel Álvarez el que lo puso a debutar. En el 2013, jugó dos partidos; en el 2014, jugó siete juegos profesionales y anotó tres goles. Aún muy poco para saciar su hambre goleadora, pero fueron sus primeros acercamientos con la realidad, en la que ya no se hacían de a siete goles, pero sí dobletes y tripletas.



Después, Santos Borré saltó a Europa. Se fue a jugar al Atlético de Madrid, equipo en el que no convenció a Diego Simeone, quien decidió cederlo al Villarreal. Allí anotó uno que otro gol, pero lo más importante fue toda la experiencia que adoptó.



A River Plate llegó sin mucho bombo. Todos los aficionados se preguntaban por él. Comenzó de suplente, pero hoy en día es titular indiscutible en el equipo de Marcelo Gallardo. Fue el tercer mejor jugador del Mundial de Clubes y goleador junto a Gareth Bale. Borré sigue escribiendo su propia historia.



DEPORTES