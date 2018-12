Scolari, un DT inexplicable que casi siempre gana

Acabó de cumplir 70 años, de los cuales le ha dedicado 45 al fútbol, tan solo ocho como jugador, el resto siempre estuvo dirigiendo en la raya. Fue el gestor de una máxima del fútbol brasileño: el jogo bonito, aunque no cree en él. Alemania fue el rival que lo llevó a la gloria, pero fue su peor pesadilla. Hoy dice que tiene oferta de la Selección Colombia, y que lo va a pensar, pero en la Federación niegan algún contacto con él, con Luiz Felipe Scolari.

Desde 1982, el brasileño asumió la responsabilidad de dirigir equipos de fútbol. El Sportivo Alagoano fue el primero que le abrió la puerta para estar desde la raya, tras actuar ocho años como defensa central en cuatro equipos de categorías menores en Brasil, y siendo el Caixas de Rio Grande do Sul en el que más duró (1973-1979). Su posición y sus 1,82 metros hicieron que Felipão, como ha sido llamado desde siempre, apelara al juego fuerte y físico.



Entonces, ¿cómo fue que un entrenador que le gustaba más destruir que construir terminó siendo el gestor del jogo bonito que coronó a Brasil campeón del Mundial en el 2002? “Yo tenía hambre de ser campeón mundial, Ronaldo tenía hambre de volver a demostrar quién era, Roque Junior tenía hambre de que alguien más que yo confiase en él. Y así nos hicimos fuertes. Y a un grupo fuerte no hay quien pueda ganarle”, dijo Scolari tras ganar la Copa del Mundo de Corea y Japón.



Fue esa mentalidad y ese orden lo que llevó al seleccionador a ser campeón del mundo, tras vencer a Alemania 2-0 en la final. Pero Scolari no empezó a ganar en ese famoso mundial, antes del 2002 ya había ganado la módica suma de ¡16 títulos!; 16 en 20 años como DT, entre los que se incluyen dos Copas Libertadores, una Copa Mercosur y un torneo de la primera división de Brasil.

Pero así como Alemania fue el rival en el mejor momento de su carrera, también fue su pesadilla. “Esta fue la peor derrota de mi carrera y, si lo pienso, este fue el peor día de mi vida. Pero la vida continúa y no acaba con esta derrota”, dijo Scolari el 8 de julio del 2014, cuando Alemania venció a Brasil, en su casa, con un apabullante 1-7, en las semifinales de la Copa del Mundo.



Evidentemente, los logros como DT no los habría conseguido sin contar con fantásticos jugadores. Scolari puede darse el lujo de decir que ha dirigido a los dos Ronaldos más grandes del fútbol: Luiz Nazario, en Brasil, equipo que también tuvo a Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos y Cafú; y Cristiano, que apenas tenía 17 años cuando Felipão lo hizo debutar, y contaba con Luis Figo, Rui Costa, Deco, entre otros cracs. Así que manejar vestuarios con grandes nombres nunca fue un problema para el experimentado entrenador.



Freddy Rincón tuvo una larga trayectoria en Brasil y sufrió con Scolari como rival. Con el tiempo, hizo una buena amistad con él. “Scolari es un vencedor, lo ha demostrado, ahí están los resultados. Sus equipos siempre fueron difíciles, se paran bien en la cancha y saben defenderse”, explicó Rincón a EL TIEMPO.



El hoy asistente técnico de millonarios cree que Scolari es un técnico que se puede adaptar al estilo del fútbol colombiano. “Nuestro fútbol se asemeja mucho al brasileño. Él, acá, si viene, no tendría muchas dificultades, solo debe encontrar el apoyo de los jugadores en cuanto al sacrificio y en cuanto al esquema”, expresó.



Una de las grandes cualidades que resaltan los jugadores a la hora de hablar de Scolari es la cercanía con los futbolistas. “Nos da consejos, nos ayuda, nos elogia, nos regaña. Es muy transparente en lo que hace y en lo que dice. Así es él. Tenemos la libertad de hablar con él cuando queremos”, dice David Luiz, defensor que jugó en la selección de Brasil. Esa característica es parecida a la que tuvo José Pékerman durante sus seis años como DT de Colombia, y por ello, se piensa que el brasileño es el ideal para reemplazarlo.



Por su parte, Scolari aceptó que tiene una oferta (aunque en la Federación no confirman tal hecho), pero aseguró que debe pensarlo mucho: “En los últimos 20, 25 años, debo haber pasado un 80 por ciento del tiempo por fuera de Brasil. Está la cuestión de mi familia y también la otra familia en la que tengo que pensar, que es la familia palmeirense”, dijo.



“La forma cómo me tratan y cómo me recibieron, esa identificación entre los palmeirenses y mi persona. Tengo que pensarlo. Tengo que saber que estar en un lugar donde soy muy bien reconocido muchas veces vale más que el dinero u otras situaciones”, explicó el técnico.



