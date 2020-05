Luis Suárez, la nueva joya del fútbol colombiano

Con el mismo nombre del artillero uruguayo del Barcelona, pero originario de Santa Marta, la tierra que también vio nacer al Tigre Radamel Falcao García, Luis Suárez también brillaba en el fútbol español, aunque en segunda división. Pero su talento no está pasando inadvertido.

A Suárez, en el fútbol, al parecer, le están saliendo varias novias. Y no solamente hablamos de clubes. Existe la posibilidad de que juegue por la Selección de España, pero en la de Colombia no caerían nada mal los 17 goles que llevaba cuando suspendieron las ligas.



Sin embargo, siempre pasa algo a la hora de pensar en Suárez para una selección colombiana. El propio jugador confesó las dificultades que ha vivido. Apenas alcanzó a jugar siete partidos en el ascenso colombiano, con Leones, antes de irse a España.



“Si tú antes de venir a Europa no tienes un nombre hecho en Colombia, no puedes tener protagonismo en la Selección. Yo en el Granada estaba haciendo goles, pero por no tener el nombre no me llamaron. En cambio, a otro compañero que no lo voy a nombrar lo llamaron a pesar de haber jugado muy poco aquí en España. Eso me pasó en el Suramericano Sub-20 de Perú”, dijo en una rueda de prensa citada por LaLiga, en noviembre del año pasado.



También tenía la edad para haber jugado el Preolímpico que se disputó a comienzos de este año en el Eje Cafetero y Bucaramanga. ¿Por qué no llegó?



“En el caso de Suárez, nosotros en junio o julio empezamos la comunicación con él, mandamos una carta al Real Zaragoza y el club contestó que no lo iba a prestar para ninguna fecha Fifa ni para el Preolímpico 2020”, declaró el técnico de la Selección sub-23, Arturo Reyes. Y vaya que le hizo falta.

De Leones, Suárez se fue a Europa. El empresario Luis Felipe Posso lo ayudó a llegar al Watford, donde no pudo jugar por no haber tenido pasado con la Selección, así que fue cedido al Granada de España. De allí pasó al Real Valladolid, donde jugó en el filial, y posteriormente al Gimnastic de Tarragona, en segunda división, pero en la temporada en que jugó allí, el equipo perdió la categoría.



“Yo di el salto a Europa a los 18 años, tienes que trabajar mucho, pero también tienes que tener un poco de suerte. Yo me encontré con un hombre llamado Luis Felipe Posso, que me dio la oportunidad de venir aquí. Ya cuando llegas a Europa tienes que saber que lo difícil no es llegar, sino mantenerse”, señaló Suárez.



Zaragoza es el equipo en el que más ha rendido y le ha ido tan bien que en el seno del club no tienen claro que lo puedan retener, así obtengan el ascenso a primera. Hasta el momento en que se suspendieron los torneos en España por el coronavirus, Zaragoza era segundo, con 55 puntos, uno por debajo del Cádiz. Los dos primeros suben directamente y del tercero al sexto deben jugar un repechaje.



Los derechos deportivos de Suárez siguen perteneciendo al Watford, pero ahora la situación es distinta: el samario juró la nacionalidad española en octubre del año pasado, algo que su club celebró en las redes sociales. Con eso ya no ocupa plaza de extracomunitario y le abre muchas puertas.

Luis Suárez jura la Constitución y adquiere la nacionalidad española 🇪🇸 pic.twitter.com/XMcKac2pyt — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 3, 2019



Su trabajo esta temporada lo ha puesto en la mira de varios clubes. En España estarían interesados Getafe y Valencia. Desde Italia, medios de ese país lo ponen en la órbita de Lazio. Y también hay versiones que lo vinculan con el Galatasaray, en caso de que se vaya Falcao.



“Su situación es la más complicada por la cantidad de equipos que están apareciendo en el mercado. Es un chico que ha despertado interés de clubes muy fuertes, pero es propiedad de una entidad que no tiene necesidad de vender”, aseguró, en una rueda de prensa virtual, el director deportivo del Zaragoza, Lalo Arantegui.



“Lo vamos a tener difícil en cuanto a un traspaso. La idea es que juegue en la Premier, pero si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, tengo la ilusión de que si tiene que volver a salir cedido, que su destino sea el Real Zaragoza seguro”, agregó.



El pasaporte español también lo ha puesto en el radar de la Selección de ese país, pensando en los Olímpicos de Tokio, a los que España ya clasificó. La decisión de mantener la fecha del 1.º de enero de 1997 como límite de edad lo hace elegible para jugar allí.



Sin embargo, Suárez mantiene una ilusión: “Ya he dicho en varias entrevistas que mi deseo es jugar con Colombia, pero que España me ha brindado mucho, mi familia, mi hijo, y no descarto jugar para la selección de España. Pero mi sueño desde pequeño ha sido jugar con Colombia”, dijo en una transmisión en vivo por Instagram. A Suárez lo siguen de varios clubes de Europa, y lucha por ganarse un puesto en la Selección.



