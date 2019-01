Luis Díaz, de la selección indígena a las puertas de River Plate

En 2015 se jugó en Chile la primera Copa Americana de Pueblos Indígenas: participaron Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Chile, Paraguay y Perú. También jugó Colombia, que decidió armar el equipo con Carlos Valderrama en el cuerpo técnico. Cuando estaban reclutando jugadores, llegó un chico Wayúu, un pueblo aborígen del norte del país. Luis Fernando Díaz tenía sólo 18 años y sorprendió a todos.

Díaz quedó en el plantel y disputó la Copa Americana. Jugó todos los partidos y hasta llevó la cinta de capitán. Con la camiseta número 8 en su espalda, Colombia perdió la final ante Paraguay. El chico marcó cuatro goles en cinco partidos. Valderrama, ídolo de Junior de Barranquilla, no dudó: lo recomendó para el equipo. En 2016 se sumó y el año pasado se convirtió en la gran figura de un plantel que disputó la final de la Copa Sudamericana y cayó por penales ante Atlético Paranaense de Brasil. Hoy Díaz está a un paso de ser el primer refuerzo de River para el 2019.

"Él llegó y de entrada mostró ganas y deseos. Era buen trabajador, gran persona y en la Copa marcó cuatro goles en cinco partidos. En la final, que perdimos 1-0, los paraguayos lo ablandaron a patadas", comentó John Díaz, quien dirigió aquel equipo indígena en 2015, y junto a Valderrama lo llevó al seleccionado.



Díaz jugó primero en Barranquilla, filial de Junior. Debutó en el primer equipo en 2017. Lo mejor suyo se vio el año pasado: 59 partidos y 16 goles. Fue campeón del torneo colombiano con Junior y no pudo conquistar la Suramericana. ¿Cómo juega? Es hábil, zurdo, ahora tiene 21 años y puede desempeñarse como extremo o media punta. Sería el reemplazo de Pity Martínez, que se marcó a la MLS. El propio jugador ya sabe del interés de River, que hizo una segunda oferta por él. Primero fueron cuatro millones de dólares por el 70% del pase, que Junior rechazó. Ahora el club analiza los cinco millones por el 75% que ofrece River. El equipo colombiano quiere quedarse con un porcentaje del pase por una futura venta.



"Argentina es una plaza muy buena para llegar a Europa. Sería muy importante para mi carrera. Siempre lo he soñado", explicó Díaz sobre el interés de River. En Junior está en contacto permanente con Teófilo Gutiérrez, ex jugador y campeón con River. "Hablé con él, me dijo de lo bueno que es el profe (por Gallardo), de la hinchada y de lo linda que es la ciudad", explicó.



Junior también hace fuerza y en las últimas horas el técnico del equipo, Luis Suárez, mostró interés por que continúe en Colombia. "El club me informó que hay una propuesta por Díaz y lógicamente la está estudiando, pero también tenemos que pensar en nuestro bienestar. Mi deseo y el del club es que se quede", señaló.



Sus buenas actuaciones lo llevaron, además, a ser convocado para su selección. Díaz fue llamado por Arturo Reyes, técnico que reemplazó a José Pékerman. Jugó 12 minutos en el empate sin goles contra la Argentina: ingresó por Juan Cuadrado. No jugó ante Venezuela y luego no lo citaron para los partidos finales del año.



Junior disputó la primera parte del año la Copa Libertadores. Compartió la zona con Alianza Lima, Palmeiras y... Boca. Díaz participó de los dos cruces ante el xeneize. Primero en la Bombonera (victoria del local 1-0) y luego la igualdad en Barranquilla, que le permitió a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto acceder a los octavos de final. En ambos fue suplente e ingresó en los segundos tiempos.



LA NACIÓN

GDA

Argentina