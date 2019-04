De Jong, la maravilla del Ajax que busca la final de la Champions

Hace 24 años que el Ajax no sabe lo que es ganar la Liga de Campeones, y hace 23 que no está en una final. Este martes, el equipo holandés puede dar el primer paso para quitarse de encima esa sequía, pues jugará el partido de ida de la semifinal con el Tottenham inglés, y para cumplir con ese deseo, cuenta en la cancha con Frenkie de Jong, la joven figura, el jugador estrella, a quien todos comparan con Johan Cruyff.

De Jong es prenda de garantía en la escuadra que orienta Erik ten Hag, un entrenador de 48 años que venía de dirigir el Utrecht, a quien le ha salido todo al derecho y, además, con la ayuda de este joven, una de las nuevas estrellas del fútbol holandés.Nació el 12 de mayo de 1997 en Arkel, en una familia que respira fútbol, pues su abuelo fue árbitro, su mamá le pegó patadas al balón y su papá, John, llegó a jugar en el ASV Arkel. Para completar, su hermano, Youri, también es futbolista.

Su primer equipo fue, precisamente, el ASV Arkel, cuando él tenía solo 7 años, pero ahí duró poco porque clubes grandes como el Feyenoord y el Willem II lo quisieron tener en sus toldas.



De Jong se decidió por el segundo, aunque su familia prefería al otro. Pasó por todas las categorías y llegó al primer equipo a los 18 años. Debutó un 10 de mayo del 2015 en la victoria de su escuadra 1-0 contra el ADO Den Haag.



Desde las divisiones inferiores mostró su clase, tanto, que desde esa época viene la comparación con Cruyff. Solo un mes duró en el Willem II, porque el PSV y el Ajax comenzaron la puja por obtener sus servicios.

Millonario traspaso

Frenkie se decidió por el equipo de Ámsterdam y, cuatro años después, firmó con el Barcelona de España, club al que le tiene gran estimación, pues varios han sido los holandeses que han pasado por ahí: Cruyff, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Frank de Boer y Ronald Koeman, su actual DT en el seleccionado de Holanda. Con esa transacción, que costó 75 millones de euros, más 11 en variables, el joven De Jong cumplirá el sueño de vestirse con la camiseta del Barcelona, la que le regaló su abuelo cuando era niño, la que tiene el número 10 y el apellido Messi grabado en la espalda.

Frenkie de Jong ya firmó con el Barcelona. Foto: EFE

Su novia es Mikky Kiemeney, exjugadora de hockey sobre hierba, quien tan pronto conoció la noticia le envió una foto de los dos cuando visitaron Barcelona en las vacaciones.



De Jong es un jugador con clase: experto en romper las líneas del rival, siempre está bien perfilado, sabe en dónde están sus compañeros, nunca da un balón por perdido y cuando lo tiene en sus pies sabe cómo utilizarlo de la mejor manera.



“Normalmente los mediocampistas solo pasan el balón, pero a mí me gusta también driblar. La gente dice que tomo demasiados riesgos, pero no lo creo, porque si te fijas, pierdo muy pocos balones”, dijo De Jong, quien tiene el apellido más común de su país, pues en los últimos años había registrados 90.000 casos de personas con él.

Y agregó: “La mayoría de grandes jugadores destacan por su intuición. Siempre estoy buscando el mejor pase”.



El Ajax confía en su magia con el balón, en su rapidez mental para hacer un pase o patear al arco. Hoy, los seguidores del club holandés quieren que De Jong sea el jugador práctico e inteligente que lleve al club a una victoria, en una semifinal cerrada con el Tottenham.



Ya no tienen el peso de enfrentar a un Real Madrid o a la Juventus, equipos a los que sacó del camino de una Liga de Campeones con la que sueñan ganar y de esta forma pelear por la quinta orejona.



