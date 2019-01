Perfil: Dragoslav Sekularac, con alma de barrio

Dragoslav Sekularac siempre tuvo un talento especial. No en vano lo llamaron el ‘Pelé blanco’. Brilló en las canchas europeas en los años 60, regó de talento los campos colombianos en el comienzo de los 70 y hasta se dio el lujo de dar exhibiciones en el fútbol aficionado de Bogotá. Fue admirado por los hinchas de la época y también marcó una era por su fuerte temperamento.

Cuando llegó a Colombia en 1969, para jugar con Independiente Santa Fe, ya había desarrollado una carrera importante en Europa. Debutó en 1955, a los 17 años, con el Estrella Roja de Belgrado, ciudad a la que había llegado desde Stip, su pueblo natal. Su padre había aceptado un trabajo en el Ministerio de Agricultura de Yugoslavia y por eso se trasladó con toda su familia.



Rápidamente, ‘Seki’ demostró calidad. Un año después de su debut ya hacía parte de la Selección de Yugoslavia que participó en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en 1956. Consiguieron la medalla de plata, tras perder la final frente a la Unión Soviética. Dos años después jugó el Mundial de Suecia, en el que Yugoslavia fue eliminada por Alemania Occidental en cuartos de final.



Su momento consagratorio con la Selección fue en el Mundial de Chile, en 1962. Ahí tuvo su primer contacto con Colombia, pero como rival: fue uno de los creativos del equipo que goleó 5-0 a nuestra Selección para mandarla de regreso a casa. En cuartos de final, Yugoslavia se desquitó de Alemania Occidental: le ganó 1-0 y alcanzó la semifinal, en la que perdió con Checoslovaquia.



En el mismo año del Mundial, Sekularac agredió a un árbitro en un partido de la Liga local y recibió una sanción de año y medio. Ese parón, sin embargo, no afectó su talento. Se fue al Karlsruher de Alemania, tuvo un paso corto por la naciente liga estadounidense, en el St. Louis Stars, y luego regresó a su país para el OFK Belgrado. Allá estaba cuando lo contrató Santa Fe.



En el club bogotano fue protagonista del cambio que intentó hacer la escuela de técnicos yugoslavos. Llegó por pedido de Toza Veselinovic, que había sido goleador del torneo olímpico de fútbol en Melbourne y que anotó tres goles en cuatro partidos en el Mundial de Suecia.



Ahora, ya como entrenador, Toza le apostó al trabajo físico para sacar diferencia. En 1970, Santa Fe peleó el título con Cali y Junior. La diferencia de goles lo dejó en el tercer lugar. Pero el trabajo del ST llamó la atención de la Federación Colombiana de Fútbol, que lo nombró seleccionador nacional. Luego llegó otro yugoslavo, Vladimir Popovic, y Santa Fe fue campeón.



Sin embargo, ya ‘Seki’ no estaba en el club cuando el equipo dio la vuelta olímpica en Cali, tras vencer 3-2 en un partido de desempate a Nacional. A mitad de ese 1971 pasó a Millonarios, donde duró un año antes de irse al América de Cali, donde duró un poco: lo traicionó el temperamento y lo sacaron del equipo tras golpear a un compañero, José Antonio Plá, en un partido frente a Millos. “¿Sabe por qué salí del América? Porque no quería seguir jugando allí, ya que tenía que estar unos días en Bogotá y otros en Cali, eso no lo quería.



El malentendido con Plá me sirvió de disculpa para quedarme (en Bogotá)”, se sinceró después con EL TIEMPO.



Después de eso, ‘Seki’ se dejó seducir por el encanto de jugar un torneo de barriada en Bogotá. El torneo ‘Amistad del Sur’ había nacido en 1959, en una cancha de tierra en el sur de la capital, en el barrio Olaya Herrera. El torneo fue ganando fama y la aparición de Sekularac, con el equipo de Fotorres, fue su despegue definitivo. No pudo ser campeón, pero los hinchas que llenaban cada ocho días los alrededores de la cancha, durante cinco domingos, disfrutaron de su fútbol y su calidez.



Apenas terminó el torneo, Sekularac se confesó con EL TIEMPO. “Mi carrera terminó hace siete años. Seguí en el fútbol porque me gusta y porque tuve la fortuna de venir a donde el fútbol-fuerza no se practica, donde impera la habilidad y yo, con mi inteligencia, he podido seguir con éxito. ¿Que no hago goles? Sí, es cierto. No los hago porque esa no es mi misión. Yo tengo otro trabajo: organizar el equipo dentro de la cancha, hacer buenos pases para que otro meta el gol, tranquilizar, armar”, dijo. Fútbol colectivo en estado puro.



A comienzos de los años 70, la Dimayor creó un certamen llamado ‘Torneo de Chicos’. En 1973, apenas terminó en el Olaya, Sekularac reforzó al Bucaramanga, pero solo jugó un partido, un clásico frente al Cúcuta, a los ocho días de haber terminado el torneo con Fotorres. Ese año regresó a Santa Fe. Jugó seis meses más y se despidió. Se fue a Francia y cerró su carrera en Canadá. Su fútbol fácil, con la cabeza en el equipo, lo metió en la cabeza de los hinchas de la época, que no olvidan su talento.



Datos

Dragoslav Sekularac

Nacimiento: 11 de agosto de 1937.

Equipos: Estrella Roja (1955-66), Karlsruher (1966-67), St. Louis Stars (1968), OFK Belgrado (1968), Santa Fe (1969-71 y 1973), Millonarios (1971-72), América (1972), Bucaramanga (1973), Paris FC (1974) y Serbian White Eagles (1975).

Partidos jugados en Colombia: 90.

Goles: 8.



Tomado del Libro 'Jueguen muchachos', de José Orlando Ascencio