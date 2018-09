Morelos, a punta de goles, al fin se ganó el llamado a la Selección

Si se es delantero y se quiere llegar a la Selección Colombia, hay que hacer goles, muchos. Y hay que hacerlos, ojalá, en Europa. Y sin embargo, eso no es suficiente. También hay que tener paciencia. Esa puede ser la historia de Alfredo Morelos, un joven delantero que había estado refundido en el mapa, desde Finlandia hasta Escocia, sin dejar de anotar goles. A sus 22 años, al fin recibió la oportunidad de llegar a la selección de mayores.

Su primera convocatoria le llegó justo ahora, cuando la Selección está sin técnico en propiedad, cuando se fue José Pékerman, cuando Arturo Reyes asume como encargado para los amistosos contra Venezuela (este viernes) y Argentina (el martes). 70 goles en Europa son su carta de presentación. Morelos pone sus anotaciones sobre la mesa, con humildad y con orgullo. Porque algo hay que tener para anotar esa cantidad a su edad.



“Es una linda oportunidad. He soñado con esto. El sacrificio que he tenido estos años ha sido importante. Debo aprovechar al máximo: voy a sudar la camiseta de mi selección”, dijo Morelos cuando se unió a la concentración de Colombia, en Miami.

Su historia comenzó en Cereté Córdoba, donde nació en 1996. Debutó en el Medellín y adelantó el proceso en las menores de Colombia. Siempre con goles, su sello. Alguien que conoce bien ese proceso es Carlos el ‘Piscis’ Restrepo, extécnico de las juveniles de Colombia y quien lo tuvo en el Suramericano de Uruguay 2015.



“Alfredo es un jugador costeño de condición humilde. Siempre se ha caracterizado por su presencia goleadora, desde las categorías menores. Su posición es de punta. Ahí desarrolla su mejor condición, ya que es un jugador fuerte y potente. Se hace difícil en el uno por uno. Como persona es muy receptivo. Un buen compañero. Sabe trabajar en equipo. Debe haber ganado mucho en su formación ahora en Europa”, asegura.



El ‘Piscis’ ve muy positiva su convocatoria. “Es importante que se le tenga en cuenta, ya que pasa por un buen momento. Tiene huella de selección y es un alternativa para el futuro”, dice.



Morelos tomó una decisión arriesgada. No hizo tránsito por Suramérica ni por México. Pegó el salto directamente a Europa, a la lejana liga de Finlandia. En año y medio hizo 46 goles en el HJK Helsinki. Así pasó al Rangers, uno de los clubes más importantes de Escocia, donde es dirigido por el exjugador inglés Steven Gerrard, y donde extendió su contrato hasta el 2022. Allí lleva 24 goles, desde el 2017. Por Liga hizo 14 en la temporada anterior; en esta lleva uno.



“Siempre he tenido una mentalidad positiva, desde que salí del Medellín sabía que iba a un país muy diferente en clima, en idioma, en ambiente. Tuve la mentalidad de hacer las cosas bien. Hice muchos goles. Eso me llevó a Rangers, donde hice una linda temporada el año pasado, este año inicié bien. El nuevo DT me ha dado la oportunidad de seguir de titular. Ahora debo demostrar en la Selección”, dice.

Morelos ya se imagina haciendo dupla con Falcao García, delantero al que admira y con quien sueña compartir titular en la Selección. “Eso es motivante. Hablamos de uno de los mejores delanteros del mundo, un referente para mí. Falcao es muy importante para la Selección. Si se me da la oportunidad de jugar, debo aprovechar y demostrar lo que he hecho”, insiste Morelos.



La oportunidad ya le llegó. Ya está en la Selección, al menos para este ciclo de amistosos. Dependerá de él mantenerse.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET