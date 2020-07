Alexánder Balanta era un hombre enamorado del fútbol

Un duro golpe recibió el sábado pasado la familia del colombiano Alexánder Balanta, quien falleció en Bolivia debido a complicaciones que sufrió por una trombosis y por los problemas derivados al contagiarse de la covid-19.

Balanta se había retirado del fútbol hace dos años. Nunca llegó a figurar en equipos importantes del balompié de ese país. Tampoco lo hizo en Colombia, pues ya hacía años que residía en esa nación.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) expresó en un comunicado "sus más sentidas condolencias a la familia" de Balanta.



El exjugador había sufrido una trombosis en una pierna hace tres meses y se contagió de covid-19 en un hospital de El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde la noche del sábado sufrió un paro cardiorrespiratorio, dijeron medios locales.



Balanta militó en Iberoamericana, un club hoy desaparecido, de la primera división y en otros clubes de aficionados, pero en los registros estadísticos no figura una figuración importante.



Murió el pasado sábado a las 9 de la noche, tras las complicaciones en su salud, las que comenzaron con una trombosis arriba de la cadera.



“Puede ser que me amputen el pie, pero puede ser que no”, le dijo Alexander Balanta al diario Página Siete, de La Paz, el 26 de junio. Ya por esos días se había conocido que era positivo a la covid-19, lo que empeoró su estado de salud.



Y agregó: “Solo Dios puede sacarme de este difícil momento. Me internaron en el hospital del Tórax, por una trombosis, me operaron pero lastimosamente uno de mis dedos empezó a necrosar. Unos días después se contagió del Covid, según las pruebas a las que fue sometido”.



En Bolivia cuentan que fue remitido al hospital del Norte, donde falleció, lamentablemente.



Balanta llegó a Bolivia en el 2000 y se vinculó al Destroyers y luego militó en el Primero de Mayo, equipos con los que jugó la Copa Simón Bolívar, torneo de la segunda división de ese país.



Pasó luego integró las nóminas del Chaco Petrolero, La Paz Fútbol Club, y EMI, 31 de Octubre, entre otras escuadras, en las Asociación del Fútbol de La Paz.



Allegados contaron que jugó en el club Universitario de Sucre, en escuadras de las ligas zonales de La Paz como Río Seco, Mallasa, Villa Copacabana y Obrero.



