Perea explicó el no llamado de Dayro a Selección y la crítica a la Liga: 'Es que se prioriza'

Rumania es el próximo reto de la Selección Colombia que dirige el DT Néstor Lorenzo, quien todavía no conoce la derrota como seleccionador nacional: suma 17 partidos de invicto con 12 triunfos y cinco empates, aunque muchos de ellos en amistosos.

El último éxito del elenco nacional fue la victoria 1-0 contra España en el amistoso internacional del pasado viernes, un resultado que eleva las expectativas y renueva la ilusión del país que solo tiene un objetivo en mente: ganar la Copa América.

España vs. Colombia. Foto:EFE Compartir

Néstor Lorenzo ha intentado equilibrar el plantel con jugadores de experiencia y recorrido en la Selección Colombia, y otros con un talento y buen presente que están haciendo sus primeros pinos en el equipo.

Sin embargo, en varias convocatorias se ha señalado a Néstor Lorenzo y a su cuerpo técnico por no tener en cuenta más a la Liga colombiana y a jugadores de buen presente que pueden servir para el futuro.

En su lista de 26 futbolistas convocados para la doble fecha de amistosos, solo llamó al portero Álvaro Montero, de Millonarios, y el lateral Gabriel Fuentes, de Junior, este último convocado de emergencia por la lesión de Cristian Borja.

Gabriel Fuentes (der.), uno de los dos convocados del medio local a la Selección Colombia. Foto:Óscar Berrocal. Agencia Kronos Compartir

De hecho, el DT argentino fue consultado sobre los pocos jugadores convocados del FPC y explicó las razones que lo llevan a tomar estas decisiones, su respuesta en la rueda de prensa antes del partido contra España generó cierta molestia en un sector del país.

Nos tenemos que preguntar en qué nivel está la liga colombiana y hasta dónde estamos llegando en torneos suramericanos

“Yo no lo veo así. En la lista hay 20 y pico de jugadores de afuera pero hay muchos que se fueron hace poco y los conocimos en los microciclos. Algunos microciclos los tuvimos que suspender porque los clubes no nos prestaban los jugadores, eso sucedió el año pasado”, dijo Lorenzo.

Y agregó: “Nos tenemos que preguntar en qué nivel está la liga colombiana y hasta dónde estamos llegando en torneos suramericanos, en Copa Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad de la Liga”.

Camilo Vargas y Néstor Lorenzo. Foto:FCF Compartir

Amaranto Perea afirma que el FPC es monitoreado

La intención está, pasa que no todo puede ser de golpe

En la previa del partido contra Rumania de este martes, el asistente técnico Luis Amaranto Perea atendió a la prensa y habló sobre esta polémica que se generó en Colombia tras las palabras de Néstor Lorenzo.

“Esto no es bajarle el dedo a la Liga. Néstor (Lorenzo) lo dijo el otro día, Puerta estaba en la B y vino a un microciclo nuestro. La intención está, pasa que no todo puede ser de golpe", señaló el exjugador.

"Hay cosas que tiene que ir de manera más lenta, pero pensamos en el futuro. Ojalá en la Copa América muchos de ellos, los que se lo merezcan, puedan aparecer. Esto no es poder quedar bien con ninguno, ni mucho menos por favorecer a nadie. Son cambios naturales”, agregó.

Amaranto Perea, asistente de la Selección Colombia. Foto:EFE Compartir

No es que no se quiera convocar, es qué se prioriza; de allí sale la decisión

Sobre el no llamado de Dayro Moreno, quien viene de superar el récord de Sergio Galván Rey como máximo anotador en la historia del fútbol colombiano con 225 goles, explicó algunas de las razones que tuvieron en cuenta en el cuerpo técnico para no convocarlo.

“Pensamos en todos. Es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Néstor lo explicó, quería repetir los delanteros que habían venido para darle oportunidad a otros. El otro día jugó Cassierra. No es que no se quiera convocar, es qué se prioriza; de allí sale la decisión. Los que están en buen momento están en nuestra agenda. La tarea más difícil de Néstor es elegir”, dijo.

Y al ser consultado sobre el recambio indicó: “Puerta es joven, Cabal es joven, Asprilla es joven. Otra cosa es pretender que jueguen. Estamos buscando el espacio para que lo hagan. Ha habido un cambio y han aparecido jugadores que no estaban. Seguramente lo seguirán haciendo. Son tres jugadores que son jóvenes y hoy están con nosotros”.

Selección Colombia. Foto:vanexa Romero / EL TIEMPO Compartir

Amistoso contra Rumania, análisis del rival

Amaranto sabe que va a ser un partido complicado para la Selección Colombia, pues enfrenta a un equipo de Rumania al que nunca le ha ganado en la historia: en los Mundiales de 1994 y 1998 perdió, y empató en un amistoso de 2006.

Enfrentar a Rumania, que viene compitiendo bien con un invicto largo, es un estímulo grande. Queremos ganarle, como a cualquiera, y está dentro de nuestros objetivos

Sobre el rival comentó: “Todos los partidos en Selección son especiales debido al poco tiempo, se quiere ganar en todo momento. Los enfrentamientos favorecen a ellos. Enfrentar a Rumania, que viene compitiendo bien con un invicto largo, es un estímulo grande. Queremos ganarle, como a cualquiera, y está dentro de nuestros objetivos”.

Amaranto Perea afirmó que esperan a un rival con características diferentes a España, que puede ceder el dominio del balón, compactar las líneas para cerras los espacios y tener un cambio de ritmo rápido entre defensa y ataque.

“Es un equipo con características distintas a España. Vienen bastante bien, con muchas fechas sin perder, es algo a tener en cuenta. No tienen problema en cederle la pelota al rival y defenderse en bloque medio-bajo. A partir de ahí contraatacar. Hay que ser inteligentes y circular la pelota porque es un equipo que se defiende muy bien”, señaló.

Daniel Muñoz (der.) anotó el gol del triunfo contra España. Foto:AFP Compartir

Algún jugador seguramente aparecerá, tenemos que verlos a ver cómo responden. Ya veremos que decide Néstor

Ante la pregunta si se va a retocar el XI titular para darle espacio a aquellos jugadores que sumaron pocos minutos contra España dijo: “Dependemos de la recuperación. Estamos preparando y recuperando. Néstor a última hora decidirá. Algún jugador seguramente aparecerá, tenemos que verlos a ver cómo responden. Ya veremos que decide Néstor, hay cosas que son de él y se las guarda hasta último momento. Seguramente habrá alguna modificación”.

Por último, habló de la posición de Luis Díaz y su papel en la Selección Colombia. “Para Luis no es un movimiento extraño. Cuando el ataque va por el costado derecho, él suele terminar como 9. Eso lo hacen casi todos los jugadores que juegan por banda. Ante España nos costó recuperar la pelota y modificamos el sistema; no es lo mismo que él sea una amenaza por la banda a que lo sea en la misma línea de los centrales. Tuvimos más posesión por dentro y eso ayudó a romper la presión de los españoles".

Y agregó: "No solo Luis, varios han cambiado de posición y es una de las fortalezas de Colombia, es capaz de modificar con los mismos jugadores, jugar varios partidos dentro de uno mismo. Luis Díaz rinde en todas las posiciones”.

Rueda de prensa de Amaranto Perea

DEPORTES