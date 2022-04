El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, se mostró satisfecho con la victoria 1-0 sobre el Atlético en la ida de cuartos de Champions recordando que los 'Colchoneros' "son unos maestros defendiendo".

Guardiola vivió con mucha tensión el partido, ya que los minutos pasaban y el City no lograba quebrar la defensa del cuadro colchonero.



Por eso, cuando llegó el gol de Kevin de Bruyne, al minuto 70, el técnico explotó, tiró una botella de agua, en una imagen que representó el desahogo de todo el City ante tan difícil prueba en la Champions.

Reacciones de Guardiola



"Ha sido un partido muy disputado, muy difícil porque son unos maestros defendiendo todos juntos atrás", dijo Guardiola a la plataforma Movistar+ tras el partido.



"Hemos conseguido que no corrieran mucho, no hemos concedido ocasiones, al final era cuestión de paciencia y ha llegado el gol de Kevin (de Bruyne)", relató

Guardiola.



El técnico del City admitió que con un Atlético defendiendo con dos líneas de cinco, "no hay espacio, aparte de que son muy competitivos, muy buenos defendiendo, no hay espacios" para entrar. "No teníamos referencias de delanteros, cuesta y al final es cuestión de paciencia", consideró Guardiola.



"Con un 1-0 va a ser difícil (en la vuelta), pero vamos a ir a ganar el partido", añadió el técnico español del City.

El show de Pep

