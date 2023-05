Manchester City tuvo un agitado fin de semana, tras coronarse campeón de la Premier League por quinta vez en los últimos seis años de la mano del afamado técnico Pep Guardiola.



El City cierra la Premier League el domingo contra Brentford y luego irá preparando la final de la FA Cup contra Manchester United, el 3 de junio, y la de Champions League, el 10 de junio contra Inter en Estambul.

La confesión de Pep

Manchester City Foto: AFP

Antes de esos desafíos, el técnico Pep Guardiola habló de la particular estrategia que usó para mantener a tope a la plantilla.



"Estaba un poco preocupado por si bajábamos el nivel con lo que habíamos hecho en los últimos cuatro, cinco o seis meses. Hace cuarenta horas nos bebimos todo el alcohol de Manchester y su juego fue extraordinario”, dijo Guardiola tras el 1-1 contra Brighton, este miércoles.



Luego contó: "A las diez y media de la noche estaba en la cama con mi mujer, agotado. Vi ‘Match of the Day’ y dormí como un bebé... Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo. Lo hicieron con las familias, lo disfrutaron mucho y a la mañana siguiente sólo fue tiempo de sauna. El día después hablamos un poco por la tarde: ‘Chicos, tenemos que estar listos para Brighton’, y lo hicieron", dijo sobre la planeación.



Después del guayabo, los jugadores están listos para lo que viene: “Hemos demostrado por qué somos el mejor equipo de Inglaterra. Necesitamos que estos rivales nos lleven al máximo. El Brentford será igual. Es muy, muy bueno que los equipos nos ayuden a mantener ese nivel, porque en las finales hay que jugar a ese nivel, de lo contrario será muy difícil”, dijo.

Quiere seguir

Pep Guardiola afirmó que seguirá en el club inglés, sea cuál sea la resolución sobre el centenar de irregularidades financieras que pesan sobre el City. "Me quedaré. La temporada que viene estaré aquí aunque haya 115 acusaciones sobre nosotros. Me gustaría seguir aquí el año que viene", dijo Guardiola, que tiene contrato hasta 2025 y que también pidió que se resuelvan de la forma más rápida las acusaciones sobre el club.



"Lo que me gustaría es que la Premier League o los jueces tomaran una decisión lo más rápido posible. Quizás hicimos algo mal y todo el mundo lo sabrá, o quizás lo que ocurra es que somos como creemos que somos y lo que hemos hecho en los últimos años ha sido lo correcto, entonces la gente dejará de pensar así sobre nosotros. Me encantaría que ocurriera mañana", dijo.



DEPORTES Y FUTBOLRED

