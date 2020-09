Se empantana la salida de Messi del Barcelona

Cada día, cada hora, cada minuto, el tema de la salida de Lionel Messi del Barcelona con destino a otro club, en este caso al Manchester City de Inglaterra, suena y suena, para bien y para mal.

Este martes no ha sido la excepción y la prensa advierte que la partida del argentino no es tan fácil como se dice, tras la decisión de LaLiga de que si eso se produce el club catalán deberá recibir 700 millones de Euros, el valor de la cláusula.



Le puede interesar: (Sigue la lucha de poderes: Messi volvió a dejar planto al Barcelona)



Mundo Deportivo, el diario español, señaló en un informe que el mismo Pep Guardiola le habría dicho a Messi que se quedara en el Barcelona, pues el club inglés no está dispuesto a pagar esa cantidad.



Y no lo está porque quiere evitar un problema de Fair Play financiero, tema en el que el City estuvo metido hace poco y cerca de ser sancionado dos años por este problema,.



Se advierte que el Manchester City no quiere más problemas y, según el medio, la idea es que Messi debe llegar al club sin pagar un centavo, algo que no será posible.



Incluso, se dice que Guardiola le dijo al jugador que lo mejor era que concluyera su carrera en el Barcelona, pues la dificultad económica es alta.



Deportes