No es la primera vez que un fanático persigue a una persona famosa a tal punto de tornar la situación incómoda o incluso peligrosa para los dos. Esta vez le sucedió a Josep Guardiola, el entrenador del equipo de fútbol Manchester City.

En un video que se ha vuelto popular en la plataforma de ‘TikTok’ se puede ver el momento en que un fanático que estaba manejando bicicleta en las calles de la ciudad de Manchester, Reino Unido, reconoce a Guardiola, quien se movilizaba igual.



Después, el fanático comenzó a gritarle en la distancia “¡Oye, Pep, déjame tomarme una foto! ¡Solo quiero una foto!”, mientras persiguió al entrenador, que al mismo tiempo aceleró su ritmo.

La situación se extendió por unos segundos hasta que el seguidor alcanzó a Guardiola y el entrenador, sin decir una palabra y con una cara que demostró incomodidad, se acercó a la persona y parece que optó por entregarle su bicicleta.



Debido a esto, usuarios de redes que han visto el video creen que Guardiola pensó que realmente lo estaban siguiendo para robarlo.



Durante el encuentro, el fanático le siguió comentando al entrenador: “¡Solo quiero una foto!”, mientras le extendió la mano para saludarlo, pero Guardiola únicamente miró a la cámara y rechazó su saludo.

Otros seguidores del equipo deportivo han comentado que la persona no tenía por qué perseguir al entrenador de esa manera y que, además, se podía ver que Guardiola estaba incómodo y en todo su derecho a negar la fotografía.



Hasta el momento, el entrenador no se ha pronunciado por lo sucedido, pero no es la primera vez que fanáticos lo acorralan para poder tomarse una fotografía con él.

Guardiola, quien también entrenó al Barcelona y al Bayern de Múnich, es considerado uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo, por lo que tiene una fanaticada grande en varios equipos.

