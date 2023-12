¡Bomba!: 'Si ganamos el triplete me retiro. Eso es seguro', anunció Pep Guardiola

El legendario entrenador Pep Guardiola por primera vez habló de su retiro. El director técnico del Manchester City se refirió a su supuesta salida del fútbol en la previa del partido de la Premier League que su equipo perdió 1-0 contra el Aston Villa, de Unai Emery.



El estratega español fue claro al mencionar la posibilidad de su retiro a los 52 años de edad. "Si nosotros (el Manchester City) ganamos el triplete esta temporada, me retiraré. Eso es seguro", dijo Guardiola en Amazon TV, en lo que parece ser un intento de quitar presión a su equipo sobre la obligatoriedad de ganar otra vez Premier, Copa y Champions League.



Guardiola añadió: "Sé que es extremadamente difícil con los equipos increíbles que ha habido en Inglaterra, y sólo uno con Sir Alex Ferguson (el Manchester United) lo hizo y nosotros mismos la temporada pasada", señaló.



Según el diario Marca, el estratega confía en que el Manchester City, que actualmente es cuarto en la Premier League a seis puntos del Arsenal líder, alcance su mejor nivel cuando lleguen las fechas importantes del calendario para sumar su cuarta Premier League consecutiva.



Guardiola también afirmó que confía en el nivel que ha mostrado su equipo. "Mi sensación hoy es que vamos a ganar la Premier League. Si jugamos al nivel que mostramos contra Liverpool y Tottenham, volveremos a ganar", dijo.



Finalizó demostrando su optimismo ante el desafío: "Sentimos que lo vamos a hacer de nuevo, sabiendo que no es fácil porque ningún equipo lo ha hecho todavía... La dificultad está ahí y estuvo la temporada pasada, pero si hoy me preguntas qué siento, lo haremos de nuevo", sentenció.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

