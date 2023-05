Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que LaLiga española debería aprender de la Premier League a la hora de sancionar incidentes racistas y afirmó que, aunque espera que las cosas mejoren en España, no es optimista al respecto.

El técnico español habló en rueda de prensa antes de enfrentarse al Brentford y fue preguntado por el caso Vinícius y sobre si LaLiga tiene que aprender de la Premier.

Fue muy duro

"Deberían. Aquí son muy estrictos, saben lo que tienen que hacer. Pero el racismo está en todos los lados, no en un solo sitio. Es un problema en todos lados. Nos han educado para pensar que somos mejores que nuestros vecinos, que somos mejores que el resto", manifestó Guardiola.



"Pero nuestras generaciones vienen de todas partes del mundo. Nuestros ancestros vienen de inmigrantes, de guerras, de dictaduras. Gente que tuvo que salir de sus países, crear sus familias, quizás volver a su país de origen... El problema es que el racismo está en todas partes. Y no solo en el color o el sexo, también en las actitudes. Nos creemos que nuestro país es mejor que el resto, que nuestro idioma es el mejor. Cuanto más viajes, más te das cuenta que todos somos iguales, aceptas la diversidad. Aún estamos muy lejos de eso", subrayó.





Guardiola añadió que espera que las cosas mejoren en España, pero dijo que no es "muy optimista".

