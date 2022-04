El fútbol mundial está pendiente del partido más importante de la Liga Premier, que se jugará el próximo domingo entre el Manchester City y el Liverpool, clave para definir al nuevo campeón.

Pep Guardiola habló del juego, de su idea y se refirió con elogios a su DT rival, Jurgen Klopp.



El triunfo. "Si ganamos me encantaría. Jurgen hace del fútbol mundial un lugar mejor para vivir. Es un gran competidor. Es muy bueno. Intento tener una buena relación con todos los entrenadores”.



Jurgen Klopp. “Ha sido el gran rival que he tenido en mi carrera”.



El elogio del rival. "No me convertí en entrenador de fútbol para ser 'el mejor'. Muchas gracias a Jurgen Klopp, pero no lo soy".



¿Y el empate? “Entrenamos para sentarnos 90 minutos. Siempre jugamos para ser nosotros mismos. Nos preparamos diferente a cualquier otro equipo. Nuestra preparación se enfatiza en la presión en el último tercio de la cancha”.



Su futuro. “Tengo contrato con el City y estoy muy feliz aquí. Estoy dispuesto a quedarme para siempre y no puede haber un mejor lugar para estar”.



