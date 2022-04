Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, explicó que no esperaba ganar 3-0 o 4-0 ante el Atlético de Madrid porque sabía contra quién se enfrentaban y la paciencia que tienen para defenderse.

"Son muy buenos haciendo esto. Muchos años juntos. Hemos concedido muy poco, Al Atlético no esperaba ganar 3-0 o 4-0. Sé contra quién nos enfrentamos. Tienen la paciencia de estar tanto tiempo defendiendo y la capacidad de conceder tan poco", aseguró Guardiola en rueda de prensa.



Claro y preciso



Y agregó: "Intuíamos que jugarían 5-3-2 y hemos salido tres o cuatro veces por los lados. Luego han ajustado y ha puesto a Griezmann de extremo derecho y a João de extremo izquierdo y se han puesto con cinco-cinco. Con dos líneas de cinco. En la prehistoria, hoy y en 100.000 años atacar contra cinco y cinco es muy difícil. No hay espacio. Son muy competitivos y defienden muy bien. No tenemos referencias de los delanteros. Los dos son pequeñitos y livianos. Nos movemos bien y cuesta. Son 180 minutos"".



Guardiola no quiso entrar en valoraciones sobre la defensa del Atlético y espetó un "no opino de los rivales" cuando fue preguntado por si esperaba un Atlético más o menos defensivo que el de esta noche. Sobre Kevin de Bruyne, autor del único tanto del encuentro, Guardiola apuntó en que está "en el mejor momento de la temporada", que está en muy buena forma y que su influencia en el juego es "enorme".



EFE