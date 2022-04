Pep Guardiola, técnico del Manchester City, subrayó que hay una "concepción incorrecta" del estilo de juego del Atlético de Madrid y que es un equipo "más ofensivo de lo que la gente piensa" y que "no se encierra".

El técnico español pasó por la zona de prensa de la ciudad deportiva para hablar ante los medios a poco más de 24 horas de medirse en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.



Respeto por el rival



Guardiola, que solo se ha enfrentado en una ocasión a Diego Simeone en la Champions, cuando cayó derrotado en las semifinales de 2016, no quiso ni oír hablar de si su estilo de juego es bonito y el del entrenador argentino no. "No voy a gastar ni un minuto en hablar de ese estúpido debate", aseveró Guardiola.



"Todos buscamos una forma de ganar. Si él lo consigue, la suya será la correcta, y si lo logro yo, yo habré acertado. No sé qué es eso de jugar feo. No juzgo a los oponentes".



"Hay una concepción incorrecta de cómo juega el Atlético. Son más ofensivos de lo que la gente piensa. No toman muchos riesgos a la hora de sacar la pelota, pero cuando llegan a nuestro campo, mostrarán la calidad que tienen sus jugadores", añadió el técnico.



Sobre si el Atlético es el rival más difícil que les podía tocar en esta ronda,

Guardiola dijo que llegados a este punto todo oponente es complicado y que jugar estos partidos "es un placer", porque si no lo juegas es "porque te han eliminado".



"El Atlético es el campeón de la liga que más campeones tiene esta competición en los últimos años. Me encanta su consistencia. Son un equipo que ha vencido a los dominadores de la liga española, Barcelona y Real Madrid, dos veces en los últimos años. Han luchado por ello. Es un equipo que tiene la habilidad de negarte lo que eres", explicó.



"El Atlético no se encierra, ellos te vienen a buscar. Te combinan, si consigues salir bien, puedes conseguir encerrarlos y pasan a esperar transiciones ofensivas con sus jugadores rápidos. Te aprietan. Esa es mi sensación", añadió. Sobre su papel en el City y su importancia,



Guardiola fue claro: "Yo no he inventado el fútbol. Lo que hago se hacía ya desde el principio del fútbol. Soy un gran entrenador, pero no he inventado esto. Yo no marco los goles ni paro los penaltis. El juego es de los jugadores".



