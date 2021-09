Pelé sigue mejorando, según su hija

El exfutbolista brasileño Pelé, considerado por muchos el mejor de la historia, ha dado "varios pasos" hacia su recuperación tras la operación de colon que lo tiene internado en un hospital de Sao Paulo desde hace tres semanas, informó su hija este viernes.

"En los últimos días [ha dado] varios pasos hacia adelante", escribió Kely Nascimento, una de las hijas del tres veces campeón del mundo (1958, 1962, 1970), en su cuenta en Instagram.



(Lea también: Rafa Benítez volvió a criticar a James Rodríguez tras su salida)



Kely Nascimento adjuntó unas fotografías en las que se la ve jugando a cartas con el exatacante, de 80 años, en el cuarto del hospital Albert Eistein donde fue internado el 31 de agosto y operado el 4 de septiembre para extirparle un tumor "sospechoso" en el colon.



En las imágenes, O Rei sonríe y luce animado mientras juega a los naipes. "Me está enseñando a jugar tranca. Me está dando una paliza", bromeó su hija.



El único futbolista tres veces campeón del mundo, que el 23 de octubre cumplirá 81 años, dijo el martes que se siente "un poco mejor todos los días" y se mostró esperanzado en abandonar pronto el centro médico.



La leyenda del fútbol salió de la unidad de cuidados intensivos el martes de la semana pasada, aunque a finales de esa semana regresó brevemente por una inestabilidad respiratoria.



(Además: Falcao se bajó el sueldo y fue leal con un amigo para ir al Rayo Vallecano)



Ni los médicos ni Pelé y su familia han informado hasta el momento sobre los resultados del análisis patológico del tumor, que le fue detectado en unos chequeos rutinarios.



Edson Arantes do Nascimento ha ingresado varias veces en el hospital en los últimos años para tratarse problemas de salud. La última fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes