El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', hospitalizado desde finales de noviembre, dijo a la selección brasileña que el sueño de la 'sexta' continúa, en una emotiva carta publicada ad portas de que Francia y Argentina se enfrenten en la final del Mundial de Fútbol de Qatar.

El mensaje, denominado 'Carta abierta', de quien es considerado uno de los más grandes futbolistas de la historia, pidió a la canarinha no olvidar los sueños y señaló que mientras con los triunfos se celebra, con las derrotas se aprende, pero la vida "es siempre generosa y ofrece nuevos comienzos".



"Mi sueño es que este sentimiento entre nosotros y nuestro país no sea solo pasajero. Este objetivo puede parecer imposible", escribió Pelé la víspera en Instagram.



"Sé que todavía sueñan con la sexta estrella, como yo la soñaba cuando era niño. Nuestra conquista solo se aplazó", agregó.

Su salud



El tricampeón mundial, en tratamiento por un cáncer de colon, está ingresado desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo, donde se recupera satisfactoriamente de una infección pulmonar, según el último boletín médico.



Según sus médicos, el exdelantero del Santos y Cosmos fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia al que se ha sometido desde que le extirparon un tumor en el colon, en septiembre de 2021.



Días más tarde, informaron que también padecía una infección respiratoria. La infección surgió después de que el exfutbolista contrajo covid-19 hace alrededor de un mes, según explicaron sus hijas.



Sus hijas también han desmentido versiones de prensa según las cuales Pelé ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y pasar a cuidados paliativos.

EFE