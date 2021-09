Pelé, próximo a abandonar el hospital para recuperarse en casa

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' está próximo a dejar el hospital donde se encuentra ingresado desde el pasado 31 de agosto tras la extracción de un tumor en el colon, según informó este miércoles su hija Kely.

"Ahora que está más fuerte y saliendo del hospital para continuar recuperándose en casa, yo estoy regresando a mi casa también", dijo Kely Nascimento en un mensaje publicado en su perfil de Instagram y que acompañó con una foto de ella recostada en el pecho del exdelantero, quien la besa en la frente.



Kely envió el mensaje desde en Nueva York, la ciudad donde reside, pero no mencionó la fecha en que Pelé sería dado de alta. Pese al anuncio de la hija del futbolista, el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó a Efe de que no tiene "alguna novedad" sobre el tema.



La salud del "rey" del fútbol se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido notablemente su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.



El exjugador del Santos y el Cosmos estadounidense continúa hospitalizado después de que unos exámenes de rutina, que había postergado por cuenta de la pandemia de coronavirus, le detectaran un tumor "sospechoso" en el colon.



El día 4 de este mes se sometió a una cirugía para la extracción del tumor, del que no se conocen los resultados de la biopsia, y empezó su recuperación en una unidad de cuidados intensivos.



Fue evolucionando lentamente hasta que le subieron a planta. Sin embargo, poco después, una "breve inestabilidad respiratoria" obligó a que lo trasladaran a cuidados semi-intensivos. En los últimos días Pelé y su familia han intentado tranquilizar a sus seguidores por medio de vídeos y fotografías en los que han mostrado su evolución clínica aparentemente satisfactoria.



El martes, el astro del fútbol publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el aparece intercambiándose una pelota medicinal con una fisioterapeuta del Hospital. El que es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de la historia publicó un mensaje de ánimo acompañado por una foto en la que aparece sonriente.



"Cuando la vida nos impone un desafío siempre es mas fácil encararlo con una sonrisa en el rostro. Cuando usted vea este mensaje, por favor sonría conmigo", dijo el futbolista.



EFE