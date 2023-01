En Brasil, el futbol es religión y Pelé un sinónimo del país. Los brasileños y el mundo saben que murió el ciudadano Edson Arantes do Nascimento pero no la leyenda. El ‘Rey Pelé’, considerado el mejor y más grande futbolista de todos los tiempos, sigue y seguirá vivo. ¡Que viva el rey!



Arantes do Nascimento falleció por una falla multiorgánica provocada por un cáncer de colon el pasado 29 de diciembre.

Fue despedido por miles de personas, incluidas familias enteras, que padecieron filas interminables por más de tres horas y que lloraron su partida al igual que el mundo entero que lo coronó en las canchas.



Pero, Pelé, la leyenda, no murió. Seguirá vivo en estadios de todo el mundo, que serán rebautizados con su nombre, según los ambiciosos planes de la Fifa, anunciados por Gianni Infantino, su presidente, en el estadio Vila Belmiro, cancha del Santos, donde nació profesionalmente ‘El Rey’ y donde Edson, el ciudadano, fue velado hasta el pasado martes 3 de enero.



Pelé obtuvo todos los reconocimientos como futbolista y deportista. En 1999 fue reconocido como uno de los 5 mejores atletas del mundo por la revista Olympic, órgano oficial del Comité Olímpico Internacional. En el 2000, fue elegido como el mejor futbolista del siglo por la comisión de futbol de la Fifa y recibió la ‘Orden Olímpica’ del Comité Olímpico internacional en 2016, entre otros galardones.



(Puede leer: La Fifa se pronuncia por el nombramiento del estadio 'Rey Pelé' en Colombia).

Miles acompañaron el cuerpo de Pelé.. Foto: EFE

Fue Ministro de Deportes de Brasil, Embajador de Naciones Unidas y recibió la condecoración de ‘Ciudadano del mundo’.



Pero, muy pocos saben que el ciudadano Edson sentía una profunda pasión por la música. Que tocaba la guitarra, el violín, cantaba y, al principio, componía a escondidas, como me confesó en la primera entrevista que le hice en 1984, cuando yo era corresponsal de The Associated Press en Brasil.



El encuentro se prolongó por más de tres horas y terminó en brindis con caipirinha, a la que Edson nos invitó a Algemiro Nunes, el querido y excelente fotógrafo de AP, y a esta reportera.



Entonces, el personaje de Pelé ya era famoso y reconocido mundialmente pero, Edson poseía una humildad que resplandecía y una calidad humana que humillaban a la vanidad y a la arrogancia. La entrevista fue en ‘portunhol’, muy agradable, sencilla, honesta, alegre y sin complicaciones.

Pelé el músico

“La música me limpia el alma y me pone alas. Me encanta tocar la guitarra y el violín, componer música y cantar”, me dijo entonces, pero no quiso enseñarnos sus composiciones.



Pero, mucho antes de la entrevista, Edson ya había grabado con la reconocida cantante brasileña Elis Regina Tabelinha (Mesita), un vinilo de la Philips de 1969, donde se incluyeron Perdao, nao(Lo siento, no) y Vexamaos (Humillación), dos composiciones suyas.



Edson también había trabajado con el compositor brasileño Sergio Mendes en el LP de vinilo Pelé, lanzado en 1977 y que fue la banda sonora del documental francés Pelé, del mismo año y dirigido por el productor y guionista François Reichenbach (1921-1993), según la CNN.

“Para esa cinta, el astro del fútbol escribió la canción Meu Mundo é uma Bola (Mi mundo es un balón), que fue el tema principal de la producción”, precisó la emisora.

Famosos compositores y cantantes brasileños como Tom Jobim y Caetano Veloso lo homenajearon. Jobim “me honró en un disco póstumo lanzado tres días después de su muerte, con la composición instrumental Radamés e Pelé y cada vez que la escucho, lo extraño”, dijo Edson en 2018.

En 1977 Caetano lanzó una composición en la que lo nombraba y un año más tarde dio a conocer Love, love, love, inspirado en un discurso de Pelé, que termina con la palabra amor.

En el programa de televisión ‘La noche del 10’, conducido por Diego Armando Maradona en 2005, Edson interpretó un samba de su autoría que hablaba de los fans que siempre quieren ser los ídolos, y “de nosotros que queremos tener nuestra vida tranquila. Ellos quieren ser nosotros y nosotros queremos ser ellos”, explicó .

“¿Quien soy yo, Maradona, quien es usted? Usted quiere ser yo y yo quiero ser usted”, cantó.



(Otro tema: Mamá de Pelé se enteró de la muerte de su hijo: así le dieron la dura noticia).

Hubiera sido una gran injusticia

(ser reconocido como compositor) porque en el fútbol, mi talento fue un regalo de Dios y la música la hago para divertirme FACEBOOK

Después, Edson sorprendió a sus seguidores con la canción Esperanza, tipo pagode (un sub género de la samba), que compuso para la Juegos Olímpicos de Brasil de 2016 y en la que animaba a su país a no rendirse y a ganar. Los biógrafos sostienen que Edson escribió unas 100 canciones y vendió cien mil copias con uno de sus álbumes.

Arantes do Nascimento hablaba con frecuencia sobre música en su cuenta de Instagram y le preguntaba a sus seguidores cuál era su música preferida.

En esa tarde única e inolvidable en que lo entrevisté, cantamos, junto con el fotógrafo Algemiro, “Apesar de você Amanhã há de ser outro dia…”(A pesar de usted / mañana será otro día), de Chico Buarque.



También entonamos Samba da bênção (Samba de la bendición): “É melhor ser alegre que ser triste/ Alegria é a melhor coisa que existe/ É assim como a luz no coração…” (Es mejor ser alegre que ser triste/ La alegría es la mejor cosas que existe/ Es como la luz en el corazón…), de Vinicius de Moraes y Baden Powell , entre otras canciones.

Cuando completó los 80 años en 2020, junto con el dúo Rodrigo y Gabriela, lanzó Acredita No Véio (Cree en el viejo), una reversión de una composición suya que ya había lanzado.



Edson nunca quiso que la gente confundiera al futbolista con el compositor. “Hubiera sido una gran injusticia porque en el fútbol, mi talento fue un regalo de Dios y la música la hago para divertirme”, afirmó al diario inglés The Guardian, en 2006.

Pelé el actor

Como actor en la gran pantalla, Edson comenzó en 1962 con una película sobre su vida en Três Corações, su pueblo natal, dirigida por Carlos Hugo Christensen, guionista y productor de cine argentino (1914 -.1999).



En 1984, Edson, que ya había actuado también en telenovelas, nos confesó que siempre, desde su infancia, amó la música y que si se hubiera dedicado a esa, su gran pasión, no habría sido futbolista.



También nos dijo que “ser actor es como cambiar de piel, renovarse, reconocerse en otro. Es un viaje al fondo de uno mismo”.

Pelé en Escape a la victoria, dirigida por John Houston. Foto: Archivo EL TIEMPO

El artista estadounidense Andy Warhol predijo que Pelé sería famoso por 15 siglos cuando lo retrató el 27 de julio de 1977 FACEBOOK

Tres años antes de mi entrevista, Edson había participado en la película estadounidense Victory (Escape a la victoria, en español), sobre la Segunda Guerra mundial, dirigida por John Huston y protagonizada por Michael Caine, Sylvester Stallone y otros grandes del fútbol, como el ex capitán de la selección inglesa, Bobby Moore (1941-1993).

La película recaudó 28 millones de dólares en taquilla.En Brasil, había actuado en películas como El barón Otelo en la tienda de los billones (1971), donde le dio vida al Doctor Arantes; en Os trombadinhas (Los carteristas) de 1980; en Once más uno (Una vez más uno) de 1981; en La Mancha (1982) y en A minor miracle (Un pequeño milagro) de 1983, entre otras.

En 1986, en Os Trapalhões e o Rei do Futebol (Los bravucones y el Rey del Futbol), interpretó a un periodista deportivo que acompañaba al equipo y que, al final, tenía que jugar y se convertía en el héroe. Siguieron más de media docena hasta el documental Pelé lanzado en 2021.



(Da contexto: La ocasión en la que Pelé actuó junto a Sylvester Stallone).

La última aparición Edson en una telenovela brasileña fue en O Clone (El clon) de 2006, en donde se representó a sí mismo y cantó Em busca do penta (En busca del quinto) en cuya letra Brasil soñaba con obtener otro título como campeón mundial de futbol.

Pelé el futbolista

Nacido un 23 de octubre de 1940 en el municipio de Três Corações, Estado central de Minas Gerais, Edson creció en la pobreza y, de niño, jugaba fútbol con sus amigos en la calle con una pelota hecha con un calcetín relleno de trapos. “Era feliz y no sabía”, nos dijo al recordar ésa época.



Lo descubrió el ex jugador Waldemar de Brito (1913-1979), que jugó como delantero en varios clubes de Argentina y de Brasil y que convenció a su familia para que lo dejaran marchar para dedicarse al fútbol profesional. Lo fichó en el Santos y con 15 años y se convirtió en el mayor goleador de la liga.

En el equipo paulista se llevó 10 títulos: 6 copas de Brasil (desde el 1961 al 1965 y la de 1968), dos Copas Libertadores de América (1962 y 1963) y, también dos Copas Intercontinentales (1962 y 1963).

Pelé con su amado equipo Santos. Foto: EFE

A los 16 años, Pelé debutó en la selección brasileña en 1957 y con 77 goles fue máximo goleador. Desde entonces hasta 1971 disputó un total de 105 partidos.

Desde los 17 años, disputó tres mundiales de futbol. Fue campeón en 1958, 1962 y 1970 y se convirtió en el futbolista más joven en obtener más veces ésas victorias.



Pelé anotó un total 1.284 goles en su carrera y es reconocido oficialmente como el mayor goleador de la historia pero, extraoficialmente, se afirma que su compatriota, Arthur Friedenreich (1892-1969), conocido como ‘el tigre’ o ‘el mulato de ojos verdes’, paulista e hijo de alemán y de una negra de padres esclavos liberados, sería el verdadero dueño de ése título con 1379 goles pero, ha sido difícil corroborar los datos.



El nombre de Pelé proviene de la semejanza que algunos encontraron en su forma de jugar con la de Bilé, un arquero del Vasco de São Lourenço, un modesto equipo del Estado de Minas Gerais en el que también jugó su padre, João Ramos do Nascimento, conocido como ‘Dondinho’.

Bilé evolucionó hasta convertirse en Pelé, la leyenda que dividió en dos la historia del futbol mundial, según algunos sus biógrafos.

Después de su retiro en 1974, Pelé firmó un contrato de 2,8 millones de dólares con el Cosmos de Nueva York y lo hizo ganar el campeonato de liga tres años después, antes de retirase definitivamente.

Nunca ganó el Balón de oro porque el concurso era sólo para europeos y sólo se abrió para todo el mundo en 1995 pero, la revista France Football, que entrega el galardón, dijo que Pelé hubiera ganado 7 balones de oro si la situación hubiera sido diferente.

El artista estadounidense Andy Warhol predijo que Pelé sería famoso por 15 siglos cuando lo retrató el 27 de julio de 1977 en su estudio en Nueva York y, tal vez no se equivocó.

Para mí, Pelé fue uno de los grandes regalos que me dio la vida como corresponsal de la Associated Press Brasil entre 1980 y 1987. Era un hombre inmenso, con alas enormes ¡Buen viaje! ¡Fue un honor haberlo conocido!

GLORIA HELENA REY

Especial para EL TIEMPO