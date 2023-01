Emocionados, miles de brasileños y autoridades del fútbol despiden este martes a su Rey Pelé, fallecido el jueves a los 82 años, en un velorio en el estadio del Santos, el equipo donde forjó buena parte de su leyenda.

Los seguidores, muchos llegados de otras ciudades de Brasil, hacían fila ante el estadio de Vila Belmiro y coreaban “¡Pelé, Pelé!”, a la espera de acceder al terreno, donde fue colocado el féretro abierto rodeado de coronas de flores blancas.



Entre lágrimas, su tercera esposa, Marcia Cibele Aoki, fue una de las primeras en acercarse. Vestida de negro, pasaba la mano sobre la cabeza del astro, con quien se casó en 2016. También hicieron presencia al menos tres –Edinho, Kely y Flavia– de los seis hijos vivos del inolvidable ‘10’.

El agradecimiento de los seguidores de 'O Rei'



Sus seguidores se deshacían igualmente en elogios con el futbolista que los hizo vibrar como ningún otro mientras esperaban entrar en el estadio.



“Mi infancia estuvo marcada por lo que Pelé hizo por Brasil, en los partidos de los Mundiales”, explicó Carlos Mota, de 59 años, que viajó desde Río de Janeiro con su hijo Bernardo, de 12 años.



“Siempre le dije a mi hijo que hay tres cosas que no se discuten: que el balón es redondo, el césped es verde y Pelé, el más grande”, agregó.



Los restos del único jugador en ganar tres Mundiales (1958, 1962, 1970) arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el hospital Albert Einstein de São Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento, un mes después.



Varias banderas de diferentes tamaños decoraban las tribunas del Santos: una con ‘O Rei’ de espaldas, mostrando la camiseta 10 que inmortalizó, y otras con los mensajes ‘Viva el rey’ o ‘Pelé, 82 años’.

Exequias de Pelé Foto: Antonio Lacerda. Efe



El ingreso estará permitido de manera “ininterrumpida” hasta este martes a las 8 a. m., hora colombiana, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos, a 75 kilómetros de São Paulo.



Terminará en un mausoleo de la ciudad con una ceremonia religiosa y un entierro reservado para la familia. En ese mismo cementerio descansan los restos del padre, el hermano y la tía de Pelé.



La caravana fúnebre pasará por la casa de la madre del legendario exfutbolista, doña Celeste, de 100 años, quien no sabe de la muerte de su hijo. “Nosotros se lo dijimos, pero (...) ella no es consciente”, dijo Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Pelé.



La muerte del exatacante, que reivindicó 1.283 goles en 21 años de carrera, la mayoría de ellos en el ‘Peixe’, causó conmoción más allá del mundo del balompié y suscitó mensajes de condolencias en todo el planeta. Pero había expectativa por saber si su deceso, a consecuencia de un cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021, provocaría una asistencia masiva al velorio debido a las vacaciones de fin de año.

Las exequias, con el féretro abierto, comenzaron con cinco minutos de retraso. Foto: Nelson Almeida / AFP



Pocas personas se acercaron al hospital que lo atendió en São Paulo y a Vila Belmiro en los días previos. Miles soportaron horas de espera bajo un fuerte sol para despedir al hombre que hizo famoso el nombre de Brasil.



Pelé estuvo un mes internado en el Albert Einstein hasta su fallecimiento el 29 de diciembre. “Estuvimos con él” el 21 de diciembre, explicó su hermana Maria Lúcia. “Estaba muy tranquilo. Ya sabía que estaba partiendo”, comentó.



