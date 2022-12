Familiares se reúnen en torno a Pelé esta Navidad en el hospital de Sao Paulo donde el legendario exfutbolista está internado con su salud deteriorada a causa del cáncer que padece, según publicaciones de sus hijos en redes sociales.

"Siempre tenemos mucho que agradecer, incluso pasando Navidad en el hospital somos conscientes del privilegio que es estar en un hospital como @hosp_einstein. Ver a nuestro padre tratado por estos profesionales, súper competentes y sumamente cariñosos", escribió su hija Kely Do Nascimento.



Y agregó: "No pasa un momento sin que olvidemos este privilegio.

Incluso en la tristeza, solo tenemos que estar agradecidos. Gracias por estar juntos, gracias por todo su amor, gracias por estar aquí con él ahora".

Familia en pleno



En la imagen aparecen además Flavia, Celeste, Edinho y Joshua, todos hijos del histórico '10' de la 'Selecao', además de Gemima McMahon, hija de una de sus esposas. Internado desde el 29 de noviembre, Pelé, de 82 años, pasó la Navidad rodeado por sus seres queridos, mostraron las publicaciones en redes sociales.



El último en sumarse fue Joshua Arantes, quien llegó al centro médico este domingo para acompañar al exjugador.



En la madrugada, Kely había difundido una foto en la que también aparecen en el lugar la actual esposa del exfutbolista, Márcia Aoki, y Sophia y Stephany, nietas de

Pelé.



El hospital no ha informado sobre la salud de Pelé desde el miércoles, cuando señaló en su último parte médico que presentaba una "progresión" del cáncer de colon que sufre y recibía cuidados para "disfunciones renal y cardíaca".

