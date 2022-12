Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto nació en Guarujá el 24 de agosto de 1964, fruto de una relación entre Pelé y la sirvienta Anísia Machado. El 'Rey' no quiso reconocer a su hija fallecida en 2006, a los 42 años, tras ser hospitalizada para el tratamiento de una metástasis.



Sandra se hizo conocida a nivel nacional luego de una batalla legal para ser reconocida como la heredera de Pelé en la década de 1990. Sin embargo, en este diciembre de 2022, en medio del duro momento de salud que vivió el 'Rey', el exfutbolista le cumplió un sueño a Sandra . Y sus seguidores lo reconocen.

Sueño cumplido a hija no reconocida

Pelé murió el jueves 29 de diciembre en Sao Paulo. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

En 1991, Sandra interpuso una demanda para que Pelé la reconociera como su hija. Incluso con la paternidad comprobada por una prueba de ADN, la exjugadora interpuso demandas contra ella, pero perdió, y en 1996 pudo usar el apellido Arantes do Nascimento.



A pesar de la conflictiva relación, sus hijos, Octávio Felinto Neto y Gabriel Arantes do Nascimento, fueron a visitar a su abuelo al hospital el miércoles pasado. Esa visita se ha entendido como el sueño cumplido de Sandra, el reconocimiento que tanto buscó.



De hecho, según Octavio, el contacto con el 'Rey del Fútbol' era el sueño de Sandra: "Acertar y fallar es parte de nuestra vida, no todo son mil maravillas, cada familia tiene peleas y riñas, la nuestra no es diferente, pero a veces la unión y el amor son más importante que nada”, publicó, en una red social.



(Pelé: la desgarradora última foto con la que dijo adiós el rey del fútbol).



La foto de Octávio y Gabriel en el hospital fue publicada por Kely Nascimento, hija del Rey del fútbol, ​​en su perfil de Instagram. En la imagen también aparece Flávia Arantes, otra heredera del exjugador. En total, tuvo siete hijos de tres relaciones diferentes.



Sandra fue elegida concejala en 2000 por el PDT en la ciudad de Santos y aprobó un proyecto de pruebas de ADN gratuitas.

Kely, junto a Gabriel y Octavio. Foto: Instagram Iamkelynascimento

