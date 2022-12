El exjugador de fútbol Pelé pasó a ser una leyenda este 29 de diciembre, después de batallar contra el cáncer de colon durante poco más de un año.



Sus familiares fueron quienes comunicaron su deceso por medio de una publicación en Instagram. “Todo lo que somos es gracias a ti. Te amaremos infinitamente. Descansa en paz”, escribió su hija Kely Nascimento.

Tras su partida, estrellas del fútbol a nivel mundial lo han recordado. Es el caso de Neymar Jr, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, por ejemplo. También, los hinchas han desempolvado algunas salidas históricas del brasileño y una de esas, precisamente, ocurrió en su encuentro con la Selección Colombia.



Le contamos acerca de esa y otras historias:

Selección Colombia

Era 17 de julio de 1968 y la Selección Colombia se preparaba para enfrentar al Santos, equipo en el que Pelé jugó durante la mayor parte de su carrera. El encuentro se llevó a cabo en el estadio El Campín y todo marchó bien hasta que el árbitro Guillermo 'Chato' Velásquez, expulsó al 10.



En ese entonces no existían las tarjetas rojas y aún así el brasileño tuvo que salir de la cancha, lo que desató la ira de los asistentes y de los mismos jugadores: “De las 28 personas, me pegaron 25. Los únicos que no lo hicieron fueron el médico, un periodista de Folha de São Paulo y Pelé”, respondía Velásquez cada vez que lo interrogaban al respecto.



Sin duda alguna, una anécdota que quedará en los libros de historia además de las memorias de quienes la presenciaron.

Independiente Medellín

Tras quedar campeón en el Mundial de Suecia 1958 con menos de veinte años, Pelé llegó El Atanasio Girardot de Medellín dos años depués (en 1960) para disputar un partido contra el Independiente Medellín que terminó con la victoria del equipo del brasileño en un marcador 2-1.

Millonarios FC

En cinco oportunidades el Santos se enfrentó a Millonarios, pero solo ganó uno de esos partidos con un apretado marcados: 3-2).



En ese entonces, otros futbolistas reconocidos, que ya no se encuentran en este mundo, estaban en las filas del club bogotano. Adolfo Pedernera, Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano eran algunos de ellos.



Junior

En 1968 el equipo 'tiburón' y el Santos de Brasil se enfrentaron en el estadio Romelio Martínez, quedando empatados 3 a 3. Este fue el póster:

Club Independiente Santa Fe

En 1970 de nuevo el Santos llegó a Bogotá para enfrentar a otro equipo en un amistoso: Santa Fe. El compromiso quedó 2-1 a favor del Santos y dejó esta fotografía para la eternidad.

¡𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝑶 𝑹𝒆𝒊! pic.twitter.com/gBYwLS4d29 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 29, 2022

Deportivo Cali

El 10 de febrero de 1971 el Santos fue derrotado por el Deportivo Cali, con un marcador 2-1. Precisamente, el equipo colombiano recordó el encuentro cuando Pelé cumplió 80 años:

🔙 El rey @Pele celebra hoy 80 años de vida y desde Deportivo Cali lo destacamos, recordando el partido ante @SantosFC del 10 de febrero de 1971. ⚽👑



Aquel equipo liderado por 'O Rei' fue superado 2-1 por la 'Amenaza Verde'.



¡Qué postal! 🖼️#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/cOsePtbcMm — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 23, 2020

Atlético Nacional

En el Atanasio Girardot se dieron cita el equipo verdolaga y el Santos de Brasil. Ocurrió en 1971.

