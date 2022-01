La noticia se regó. El viernes los medios internacionales aseguraron que Pelé había sido hospitalizado nuevamente.

El detalle que en esta ocasión diferencia el cuadro de ‘O Rei’, es lo que se ha conocido acerca del cáncer que padece.



Fue llevado al hospital Albert Einstein de Sao Paulo para un chequeo de rutina, anunció el jueves su representante, debido a que se mantiene en un tratamiento por la extirpación de un tumor de colon el año anterior.

¿Qué hay de verdad?

Luego, ante las evaluaciones médicas hechas a Edson Arantes, de 81 años, fue necesario que se quedara para encontrar otros posibles focos de cáncer, de acuerdo con lo informado en la cadena Espn.



Se advirtió que a Pelé le diagnosticaron un tumor en el intestino, al igual que otros en el hígado y en un pulmón.



Fuentes médicas aseguran que no se descarta que reciba nuevas sesiones de quimioterapia, similares a las que tuvo el año anterior y que lo mantuvieron internado hasta el 23 de diciembre.



Sin embargo, no hay nada oficial. Ni el hospital a donde supuestamente fue internado, ni su hija, quien se ha encargado de dar a conocer informaciones sobre el estado de salud de su padre, han dicho algo oficial.



Incluso, el viernes, al caer la tarde, se comenzaron a leer informaciones de que esta novedad de la salud de Pelé no era cierta, pero tampoco hay fuentes verídicas que lo ratifiquen.



