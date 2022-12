Pelé: rey por los siglos de los siglos (Meluk le cuenta)

Pocos hombres han logrado detener, así sea por unas horas, una guerra. Él lo hizo. Ocurrió cuando finalizaba la década del sesenta y los pobladores de Biafra luchaban por separarse de Nigeria.

Los fusiles, que ya le habían quitado la vida a un millón y medio de personas, se silenciaron durante 48 horas. Solo una razón muy poderosa podía lograr el temporal cese del fuego en una de las más violentas guerras civiles de los últimos cincuenta años...



Fue un motivo mágico de piel negra. El brasileño Edson Arantes Do Nascimento jugó con su equipo, el Santos, un partido de fútbol contra la Selección Nacional de un país desangrado y que, por el único placer de verlo acariciar una pelota con sus pies, encontró una tarde de paz el domingo 26 de enero de 1969.

'O rei' Pelé convirtió su gol 1000 en el Maracaná. Foto: Archivo Particular



Pelé, tal vez sin saberlo, comprobó aquella frase del legendario entrenador inglés Bill Shankly, quien dijo que “el fútbol no es una cuestión de vida o muerte... Es mucho más importante que eso”.



Pele fue nombrado como el deportista del Siglo XX no por calentura. Veinte años antes del cambio de centuria, el prestigioso diario francés L’Equipe le otorgó esa distinción, tras el fallo de un jurado integrado por los 20 diarios más importantes e influyentes del planeta.



Pelé ya era el más grande de todos los tiempos por los siglos de los siglos y todavía no eran famosos ni el futbolista argentino Diego Armando Maradona, ni el basquetbolista Michael Jordan. Carl Lewis aún no había igualado la marca de las cuatro medallas de oro en atletismo que tenía Jessie Owens, ni habían nacido Usain Bolt había nacido para romper la marca de los 100 metros planos ni Michael Phelps para ganar 28 preseas olímpicas, 23 de ellas de oro...



La leyenda viva entre la muerte de Pelé tiene muchas historias dentro y fuera de las canchas. Por ejemplo: el 19 de enero de 1964, jugó como arquero del Santos. Remplazó a Gilmar, que fue expulsado. Lo hizo por cinco minutos y después de haber anotado tres goles. Pelé, con el buzo de portero, realizó dos atajadas fenomenales, incluyendo un tiro penal, y llevó a Santos a la final del campeonato.



Pelé hizo famoso el número 10, al punto de que los jugadores más habilidosos de cada equipo aún luchan por llevar el 1 y el 0 en su espalda y a él se debe la creación del puesto del volante de armado. Maradona jugó con el 10 porque Pelé lo impuso. Messi juega con la 10 por lo mismo.



Todo en él parece un cuento de hadas: nació negro, en un hogar pobre, en un país con una fuerte discriminación, y ya los 20 había sido declarado Tesoro Nacional por el Gobierno. Con su magia hecha pelota abrió todas las puertas hasta ser nombrado Ministro de estado. En Tres Corazones, el pueblo remoto en el que nació, fue lustrabotas como su padre.

Su carisma, su genialidad en el campo, su disposición para llevar el fútbol por más de 80 países y su seriedad para manejar las finanzas lo hicieron el deportista más popular y carismático del planeta.



Dicen que su nombre aparece en centenares de canciones y poemas. Fue actor de cine, embajador de la ONU, comentarista deportivo, el emblema publicitario de multinacionales y embajador de la Fifa. Conoció papas, reyes y reinas, jefes de estado, primeros ministros y siempre se le vio rodeado de público firmando autógrafos y dando fotos.



Nunca, sin embargo, se olvidó su origen humilde. El día que jugó su último partido con la Selección Brasil, regaló su camiseta a un niño de 10 años y dijo que todo lo que había hecho era un homenaje para los niños pobres.



Tal vez, el mejor resumen de Pelé, lo hizo el propio Edson Arantes Do Nascimento, el día que leyó su mensaje de despedida, al retirarse del fútbol: “Todo lo que busqué hacer fue dar lo mejor de mí para proporcionarles placer y alegría. Si alguna vez los decepcioné, perdónenme. Yo también soy persona...”.



Pocos hombres han logrado detener, así sea por unas horas, una guerra. Lo hizo el que nació lustrabotas y se convirtió en el rey del deporte universal.



Ha muerto Edson, el nombre. Pelé es eterno.



P.D. Esta columna tiene como gran base otro ‘Meluk le cuenta’ publicado en este diario hace un tiempo.



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta